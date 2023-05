Aleida Núñez le da luz verde a“Pepison”: “Pepe es libre y yo también”

Tras el final de la tercera temporada de La Casa de los Famosos, el mexicano Pepe Gámez y la boricua Madison Anderson Berríos, crearon una fanaticada tan fuerte a la que denominaron “Pepison”, esto surgió debido a que las últimas semanas tanto Pepe como Madison se mostraban muy cercanos.

Aleida Núñez opina sobre “Pepison”

“Pepison” creció aún más cuando se supo que ambos están solteros, recordemos que Gámez se involucró sentimentalmente con Aleida Núñez dentro del reality y Anderson entró con novio, pero ambas parejas se habrían disuelto.

“Esto ha sido para mí algo muy expuesto, algo muy diferente en mi carrera, pues yo siempre he estado como actriz, como conductora, como cantante y ahora que he estado enfocada en esto, es donde te vuelves sensible y susceptible”, opinó Núñez respecto a Pepe Gámez y Madison Anderson.

¿Solteros o comprometidos?

Pero, ¿aún tiene una relación con Pepe?: “Qué te digo... Yo creo que él y yo siempre fuimos muy claros y eso sí hay que decirlo. En ningún momento me quiero yo anticipar a nada que él y yo todavía no podamos construir o hacer. Y finalmente, él puede tener la libertad y yo también... la quiero mucho a ella (Madison) es una niña hermosa y le deseo todo el éxito”.

Pero asegura que “necesitamos un tiempo y un espacio para digerir todo lo que pasó en La Casa de los Famosos”.

Pepe tras salir de LCDLF3

Sin embargo, Pepe no ha mencionado a Núñez en sus redes sociales, inclusive, comenta los lives que hace Madison, ganadora de la tercera temporada de La Casa de los Famosos.

El team que se hace llamar “Pepison” les ha sugerido a ambos, en más de una ocasión, hacer una serie o alguna colaboración juntos, pues aseguran que tienen mucha química en pantalla.