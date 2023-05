Sobrino de Ricky Martin contrademanda y presenta fuertes alegaciones contra el artista

Por medio de su representación legal, Dennis Y. Sánchez Martin, respondió a la demanda que presentó su tío, el artista puertorriqueño Ricky Martin y a su vez una contrademanda radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

El licenciado Michael Corona quien representa a Sánchez Martin indicó en el programa Lo Sé Todo, que en el caso de una contrademanda se contestan los argumentos de la demanda presentada incialmente por Ricky Martin, por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, daños y perjuicios. En la demanda Martin también exige $30 millones a su sobrino.

El documento presentado el 3 de mayo por el licenciado Corona, se responde a los argumentos presentado en la demanda del artista. Uno de los argumentos que se niega que Sánchez Martin “alardeara públicamente” de ser el sobrino del artista y por el contrario la representación legal de este asegura que era Ricky Martin quien acosaba al joven.

Del mismo modo, en el documento se acepta que Sánchez Martin desistió de una orden de protección que fue presentada en el mes de julio del año 2022. Además, se niega que el sobrino del artista fuera el que enviaba constantes mensajes al artista a través de las redes sociales y por el contrario se alega que era el artista quien “acosaba” constantemente al joven.

Posteriormente, en el documento se brindan detalles sobre supuestos encuentros íntimos entre el artista y el joven desde que este tenía 11 años de edad.

Uno de estos supuestamente ocurrió en Nueva York, cuando el artista participaba de la obra “Evita” en Broadway.

“El día que el Sr. Dennis Sánchez Martín cumplió los once (11) años de edad, el aquí demandado se encontró con él en la ciudad de Nueva York en ocasión de que Ricky Martin tenía un papel en una obra en Broadway conocida como Evita. Estando en el camerino del teatro, el aquí demandado Ricky Martín sostuvo relaciones orales y genitales con el aquí demandante. No medió consentimiento alguno a esta agresión sexual por contar el Sr. Sánchez Martin con solo once (11) años de edad, incapaz de consentir ni participar en una relación sexual consensual”, lee el documento.

Además, se indicó que Ricky Martin alegadamente tenía encuentros íntimos con el joven mientras este estudiaba en la escuela intermedia.

“Estando cursando los grados de séptimo, octavo y noveno en la Escuela Intermedia Sotero Figueroa, el aquí demandado Ricky Martín llamaba por teléfono a Sánchez Martín y coordinaba para recogerlo en la referida escuela. Lo recogió en muchas ocasiones y lo llevó al parque de la Escuela Sotero Figueroa, donde sostenía relaciones sexuales orales con el menor dentro de su automóvil sin bajarse del vehículo”, añade el documento presentado.

En entrevista con el programa Lo Sé Todo, el licenciado Michael Corona, indicó que durante las vistas esperan interrogar al artista Ricky Martin.

“En esa contrademanda se alegan unos hechos, las demandas hacen alegaciones generales sobre hechos, hay cuestiones más específicas que no van a estar incluidas en la demanda porque el propósito de la demanda o de la contrademanda es informar a la otra parte lo que se está alegando y en términos generales es lo que se ha cubierto públicamente, el documento habla por sí solo, yo no te puedo entrar en detalles sobre el mismo”, expresó el licenciado.

Corona indicó que el juez del caso citó una vista que se verá a finales de julio.