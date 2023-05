Los hijos de Shakira no quieren vivir con Clara Chía

A casi un años de la separación de la cantante colombiana Shakira y el futbolista Gerard Piqué, continúan los comentarios de la prensa de entretenimiento internacional sobre cómo están viviendo ahora los hijos que tuvo la pareja.

Ahora los comentarios se enfocan en los hijos, pues además de que la cantante no quiere que convivan con Clara Chía, lo niños tampoco quieren hacerlo.

Y es que, con el paso del tiempo, los únicos que han quedado en medio de todo esto han sido Milan y Sasha, quienes a pesar de que conviven con su padre, al momento del ex futbolista estar junto su actual pareja, estos prefieren no estar presentes, según lo revelado por el periodista Jordi Martin.

Recientemente, el periodista habló de las nuevas condiciones que los pequeños habrían puesto a su padre, ya que en la actualidad este debe viajar hasta Miami para poder verlos. De esta manera, Jordi aseguró que los niños pidieron a Piqué que no lleve a su pareja al momento de visitarlos, pues si lo hace, ellos no irán con él.

“‘No queremos estar con ella’. Una condición que los menores le habrían puesto a Piqué es que cuando los visite en Miami sea sin la novia. Los nenes no quieren ni ver a Clara, le han dicho a su padre que no quieren conocerla. ‘Por favor, los días días que vengas a Miami no queremos estar con ella’”, indicó el Paparazzi.

Asimismo, se dice que tanto Milan, como Sasha han prestado apoyo incondicional a Shakira desde el momento de su separación, tanto así que ambos han participado en sus temas musicales en donde destapa la infidelidad del futbolista y todo lo que sintió cuando se dio cuenta de lo que ocurría.

“Creo que los niños están volcados con su mamá, han visto que la ha pasado muy mal”, aseguró.