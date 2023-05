Kim Kardashian y Pete Davidson se reencontraron en la Met Gala 2023

Kim Kardashian y Pete Davidson aunque tuvieron una relación bastante corta, fue una pareja muy conocida en Hollywood, pero habrían quedado como buenos amigos tras su ruptura.

Una Met Gala con sorpresas

Durante la Met Gala 2023, donde la temática era Karl Lagerfeld: a line of beauty, se supo que ambos se reencontraron en persona luego de un largo tiempo sin coincidir. Además de sorpresas, trajes controversiales y miradas encantadoras entre Bad Bunny y Kendall, y donde Serena Williams también confirmó su segundo embarazo junto a Alexis Ohanian.

Kim y Pete interactuando en la fiesta

Usher, Pete Davidson y Kim Kardashian en la after party de la Met Gala 2023 🖤 pic.twitter.com/qVS4lTuqsY — Thebigsstarr (@apaza_nohemi) May 2, 2023

Recordemos que en la pasada edición de la Met Gala, Kim y Pete acapararon a los fotógrafos, pues confirmaban su relación en la alfombra del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, pero luego de nueve de relación, terminaron.

Kim Kardashian y Pete Davidson se conocieron en la Met Gala de 2021

La Met Gala resulta un lugar muy familiar para ambos, ya que fue el lugar donde se conocieron en mayo de 2021. “Había estado preguntando mi número un poco”, recordó Kim en el podcast Not Skinny But Not Fat, el año pasado.

“Lo vi en el Met y sabía que yo estaba presentando SNL, pero aún no se había anunciado. Se acercó a mí y estábamos hablando de SNL”, agregó. Aunque este año llegaron separados, se reencontraron para hablar e interactuar dentro de la fiesta.

Pete Davidson y Kim Kardashian. Pete Davidson y Kim Kardashian. / Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images. (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Bad Bunny y Kendall Jenner después de la MET Gala

Cuando terminó el evento dedicado al diseñador Karl Lagerfeld, quien falleció en 2019, la parejita del momento fue fotografiada.

La modelo y el puertorriqueño salieron del Museo Metropolitano de Arte y se dirigieron al after party y, aunque fanáticos y fotógrafos querían verlos llegar juntos a la alfombra roja, para así confirmar su romance.