Guardians of the Galaxy Vol. 3: ¿el final o inicio de una nueva era?

Guardians of the Galaxy, Vol. 3

Después de casi seis años del estreno de la última cinta de estos superhéroes, Guardians of the Galaxy Vol. 3 por fin llega a las salas de cine con una historia que cerrará un capítulo en la trama de varios personajes, así como también por la despedida de su director James Gunn.

Peter Quill fue presentado como uno de los personajes más sólidos en la cinta, no obstante, en la nueva entrega demostrará parte de su vulnerabilidad al haber enfrentado diversas adversidades a lo largo de su vida. “Es un chico y hay un monólogo maravilloso que viene de Mantis que dice que Quill es un chico que necesita aprender a nadar, el ha estado saltando de nenúfar en nenúfar, de mujer en mujer y de relación en relación. Creo que es una condición bastante humana” explicó Chris Pratt, quien da vida a este personaje.

Además, el actor reveló que está dispuesto a continuar con tres películas más, en caso de que James Gunn sea el director, “con James, tanto el viaje como el destino han sido gloriosos, las películas son increíbles y así egoístamente estaría dispuesto a enfrentarme a un terrible viaje para llegar a este destino”.

Por otra parte, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, detalló a cerca del camino que emprendió en compañía de James Gunn y el elenco al desafiar la temática principal del Universo de Marvel. “Guardians realmente fue la primera película que estuvo completamente fuera del ámbito, se relacionó con Thanos e Infinity War, pero los Avengers no estaban en él. Fue nuestro intento de decir que no queremos hacer solo películas de superhéroes” explicó Feige.

Mientras que James Gunn, director que estuvo al frente de la trilogía de Guardians of the Galaxy habló sobre la nostalgia que implica dejar de participar en la creación de la historia y personajes. “Voy a extrañar a los personajes, eso es lo más triste para mi, es que realmente amo a estos personajes. Creo que hay algunos que tengo un cariño especial, especialmente por Rocket, pero ya no voy a volver a escribir de los personajes, al menos no en un futuro próximo” señaló.

Pese a los rumores sobre el final de Guardians of the Galaxy, la salida del director y de algunos actores, esto solo significaría la exploración de nuevas vertientes en la trama de la historia, además de la incorporación de nuevos integrantes, y es que la última entrega de esta saga aún deja algunos cabos sueltos.