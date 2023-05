Danny Rivera entre metáforas, poesía y buena música al Bellas Artes de Caguas

Si algo tiene claro el cantautor Danny Rivera es que las próximas generaciones tendrán que hacer un detente para estudiar el lenguaje de jóvenes intérpretes del momento y la transformación que “sin querer y sin ellos saberlo” han forzado sobre la poesía.

El intérprete de “Amar o morir”, quien se presenta mañana viernes, 5 de mayo, en el Centro de Bellas Artes de Caguas en un concierto homenaje a las madres, opina que actualmente hay un “fenómeno social y lingüístico bien interesante” que respeta.

“Muchos de esos fenómenos lingüísticos que están usando ahora, un día pasarán a los libros que dicen en el diccionario, ‘esto es una palabra aceptada porque comenzó en tal sitio con los reyes modernos’. O sea, hay un fenómeno social y lingüístico bien interesante. No es que yo sea asiduo a ello, pero los miro con respeto. No me gusta verlo de otra manera. Que sean de aquí y estén representando a Puerto Rico, espero que siempre hagan lo mejor”, compartió Rivera previo a la presentación mañana de “Una Noche Más”, título también de una de las canciones más emblemáticas de su trayectoria artísticas.

En entrevista Punto X Punto con Metro Puerto Rico, explicó que en esta ocasión “Una Noche Más”, lo utiliza como metáfora para este reencuentro con la serenata y la bohemia.

“Es la musicalización del romance de siempre. En este caso pues vamos a estar allí recibiendo a las madres y al público para pasar un rato lleno de alegría y de romanticismo”, indicó.

A la cita musical, dijo que espera tanto a madres, como abuelas, hijos y nietos, para dar un viaje por el romanticismo y las memorias de tiempos bonitos que trae con su repertorio.

Para Rivera esa manera de hacer música y de llegar al público continúan evolucionando y los boricuas con ello, al lograr presentarse en rincones impensables y en español. El artista -consagrado por sus innumerables éxitos en más de 50 producciones discográficas- los considera “afortunados”.

“Son hijos de la cibernética, son hijos de este tiempo. Y este tiempo le ha dado la oportunidad a ellos de desarrollar de la manera que ellos quieran, sin haber ningún tipo de detente en lo que ellos digan o lo hagan. Son gente que han salido en su mayoría del gueto, de los lugares más sencillos y pobres, pero de pronto han tenido una manera de querer decir quiénes son y de dónde vienen, y de momento lo transforman en una dinámica donde muchos millones de personas quieren conocerlo por la manera esta destartalada y libre de decir las cosas. Me parece interesantísimo. Es un fenómeno para mí sociológico, que se estudiará mucho”, sostuvo.

“Yo lo que aspiro es que estos muchachos que nos han dado a conocer tanto en muchos lugares del mundo entero, donde nunca imaginamos que íbamos a llegar, que mientras van madurando, pueden alcanzar una madurez intelectual, espiritual, social, de conciencia social y político que lo lleve a ello ayudar a esa nueva generación a que se transforme y sean mejores que ellos. Porque de momento se pueden perder en la fama y en el dinero. En el ego, ese hedonismo de egoísmo y de y yo lo tengo todo y, entonces, creer que porque uno tiene mucho dinero y fama ya alcanzó la mayor inteligencia y es el dueño del mundo, entonces se pueden caer rápido. Sería bueno que ellos fueran los líderes después de poner la generación que le sigue a ellos, pero que sean unos líderes que los guíen bien, que no cometan los mismos errores que están cometiendo ellos”, apuntó.

Y de ese amor que también siente por su patria, Danny Rivera también conversó con Metro, al darle una mirada a cómo ve a la Isla en estos momentos. Al describirla, Rivera dijo que la ve “en un proceso de decaimiento y de miedo, de temores y de no atreverse a enfrentarse a sí mismo”.

“Veo a Puerto Rico que está buscando algo que no encuentra y que cuando la encuentra tiende a escapársele. Porque no quiere enfrentarse a una realidad”, sostuvo.

“Tenemos miedo a los cambios. Eso es natural. Veo a Puerto Rico, que al mismo tiempo, mientras está pasando esto, están pasando otras cosas maravillosas que la misma prensa no rescata. Hay otro Puerto Rico gestándose, hay otra juventud gestándose, hay un Puerto Rico movilizándose hacia una búsqueda, en la búsqueda de una evolución intelectual más elevada, pero no lo sacan para afuera. Entonces ´no todo está perdido´ como dice Fito Páez. Hay todavía mucha esperanza, yo lo creo así”, puntualizó.