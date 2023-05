¿Coincidencia o copia? Shakira y Clara Chía enseñan a combinar lentes de sol con looks casuales

A casi un año de la separación de Shakira y Gerard Piqué, donde se han revelado algunos de los momentos más oscuros que tuvieron como pareja, posibles terceros en discordia y hasta la relación que tenían con sus familias, su ruptura sigue acaparando titulares.

La separación de estos famosos, continúa posicionándose como una de las más mediáticas del espectáculo, y tal parece que, la ex pareja aún no verá la luz al final del túnel, pues se ha puesto en juicio la custodia de Sasha y Milán luego de que se rumorara que Piqué podría mudarse a Miami de forma definitiva y no como algo esporádico.

Shakira Instagram: @shakira (Istagram: @shakira)

Pero no solo es la pareja la que ha protagonizado los titulares de los medios de comunicación, también han resaltado la ‘rivalidad’ entre la actual novia de Gerard Piqué, la joven de 24 años, Clara Chía Martí, con quien aparentemente le fue infiel a Shakira, y es que algunos no han dejado de comparar su estilo, del que muchos dicen, la joven estudiante de relaciones públicas, ha copiado a la colombiana ¿Esto es cierto?

¿Amantes de los lentes de sol? Shakira y Clara Chía nos enseñan a combinarlos con mucho estilo

Shakira añade el toque fresco y casual con gafas de sol

La cantante de 46 años, da clases de estilo con lentes sol para looks casuales, y tal parece que la edad no pasa por la barranquillera, pues logra lucir sumamente juvenil y chic con sus gafas que en su mayoría son tamaño XL, tal es el caso de su lujoso atuendo para el video musical de Monotonía donde presumió unos lentes vintage Prada color marrón.

En su mudanza a Miami, era obvio que llevaría este accesorio imprescindible para sus atuendos, es por eso que ha sido vista en diferentes ocasiones con sus gafas que no solo son Prada, también Burberry, también Burberry y Versace.

La forma ideal de combinarlos, dependerá del tono de ropa que utilice, colores vibrantes y mirror glasses cuando se porten piezas coloridas, mientras tanto, los negros serán para looks más formales y oscuros; por otro lado, los marrones para conjuntos satinados con una paleta más tenue.

Clara Chía enseña lucirte con lentes de sol y looks formales

Pese a las comparaciones, Clara Chía tiene su propia forma de utilizar lentes de sol, y no es para nada igual a la de la barranquillera, y es que la joven de 24 años, ha apostado por utilizar este accesorio en looks un tanto más formales, como aquella vez cuando fue captada paseando junto a Gerard Piqué por Barcelona, mientras utilizaba un jumpsuit de rayas grises, tacones de punta y gabardina negra.

Esto mismo lo ha replicado con looks más invernales, combinando con una gran bufanda para salir del auto del futbolista y hasta con vestidos.