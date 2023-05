Tras ser galardonada a nivel internacional anuncian fecha de estreno de “La Pecera” en la isla

Luego de una intensa jornada de presentaciones en más de una docena de festivales internacionales de cine independiente, “La Pecera” película puertorriqueña de la directora y guionista Glorimar Marrero Sánchez estrenará en las salas de cine del país el 24 de agosto del 2023.

Como parte de este recorrido, La Pecera fue galardonada este fin de semana con el premio a mejor película (Best Film Award, categoría: Glocal Images) que otorga el jurado del Festival de Cine de Chipre (Cyprus Film Days).

“Dedicamos este reconocimiento al pueblo viequense y su lucha. Al cumplirse el 20 aniversario de la salida de la Marina estadounidense, La Pecera continua llevando un mensaje urgente para que se complete la limpieza de la contaminación bélica en la isla. Es dentro de este contexto real que se desarrolla nuestra película, dando lugar a una historia de ficción que expone los temas de la enfermedad, el duelo y los efectos del colonialismo en Puerto Rico”, expresó Glorimar Marrero Sánchez.

Con el anuncio del premio y de la fecha de estreno, también se publicó el cartel oficial de promoción de La Pecera en Puerto Rico, diseñado por la artista gráfica Anayari Fernández. El cartel muestra una imagen poderosa del personaje principal (Noelia), interpretada por la actriz Isel Rodríguez, flotando sobre las aguas cristalinas y el fondo marino contaminado de Vieques.

Tras su estreno mundial en el Sundance Film Festival (World Dramatic Competition), La Pecera ha tenido un exitoso recorrido internacional uniéndose a la selección oficial de una decena de festivales de cine independiente, que incluyen: competencia Ingmar Bergman del Göteborg Film Festival (Suecia), Festival de Málaga (España), San Diego Latino Film Festival (Estados Unidos), Houston Latino Film Festival (Estados Unidos), Gåsebäck Film Festival (Suecia), Chicago Latino Film Festival (Estados Unidos), Minneapolis St. Paul International Film Festival (Estados Unidos), Cyprus Film Days: International Film Festival (Chipre), Dallas International Film Festival (Estados Unidos), y Seattle International Film Festival (Estados Unidos).

La Pecera también estará en cartelera en salas comerciales de Madrid, España a partir del 26 de mayo de la mano de las productoras españolas Solita Films y Auna Producciones y la distribuidora española Sideral. También formará parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (México), el Festival Internacional de Cine de Costa Rica, y el Tofifest International Film Festival en Polonia.

La Pecera cuenta la historia de Noelia, una mujer puertorriqueña cuyo cáncer ha entrado en etapa de metástasis, lo que guía su decisión de regresar a su natal Vieques para reclamar la libertad de decidir su destino final. En ese proceso, se reencuentra con su familia y amigos, quienes son parte una comunidad marcada por el trauma y la contaminación que causaron las seis décadas de prácticas militares de la marina estadounidense.

La Pecera es un proyecto de cine puertorriqueño-español, coproducido por la empresa puertorriqueña Canica Films y la empresa española Solita Films, en asociación con las empresas puertorriqueñas GILL Engineering Group, PJ Gaffers Camera and Lighting, Filmes Zapatero y The Pimienta Film Co. Este es el primer largometraje de la cineasta puertorriqueña Glorimar Marrero Sánchez (productora ejecutiva, guionista y directora). La actriz Isel Rodríguez [”Teatro Breve”, “Picando Alante” (2022), “La Última Gira” (2021), “Yerba Buena” (2020), “Start Up” (2017)] protagoniza la obra en su primer rol dramático para un largometraje. Los actores Modesto Lacen [“Celia” (2015-2016), “The White Slave” (2016), “El Efecto Clemente” (2013)], Magali Carrasquillo [”Súbete a Mi Moto” (2020), “Kabo & Platón” (2009)] y Maximiliano Rivas [“Venus” (2018), “Pueblo chico” (2017)] forman parte del elenco.

Amaya Izquierdo, José Esteban Alenda, César Esteban Alenda, Tristana Robles, Maité Rivera Carbonell, Lizaida Rivera, Diana Príncipe, PJ López SPC, Gary Homs, Suzanne Krim, María Eugenia Sueiro, Migdalia Luz Barens, Ricardo Diadoné, Sergio de la Puente, entre otros talentos, forman parte del equipo de realización de la película.

La Pecera cuenta con el financiamiento del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico a través del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España (ICAA), el Ayuntamiento de Madrid, el Programa Ibermedia, y la participación de RTVE (Televisión española).