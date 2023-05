Película Super Mario Bros recauda más de mil millones de dólares en todo el mundo

Una escena de la película "The Super Mario Bros. Movie". Foto proveída por Nintendo y Universal Studios (Nintendo y Universal Studios, via AP) AP (Nintendo/AP)

A menos de un mes de su estreno, la película ‘Super Mario Bros’ recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo.

Medios internacionales reseñan el éxito del filme, producido por Nintendo en adaptación animada con Universal e Illumination.

El estreno fue el pasado 5 de abril. El portal Variety publicó que en pocas semanas, ya alcanzó 490 millones de dólares en Estados Unidos y 532 millones de dólares en el ámbito internacional.

La película animada está basada en el exitoso videojuego de Nintendo Super Mario Bros. Es una animación dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenis, quienes crearon Teen Titans Go!. Según la sinopsis, Mario enfrenta una gran aventura adentrándose en el Reino Champiñón.

Conquistando a toda una generación

‘Super Mario Bros’ ha sido un impacto refrescante en las películas de animación. Definitivamente, ha captado a toda una generación que se levantó entre las décadas de los 80 y 90, jugando el famoso videojuego que lleva su nombre.

Ver la película es como trasladarse a la niñez y entrar en el mundo de Mario, es unirse con él en sus aventuras, peleando contra el malvado Bowser. Su misión es buscar a Luigi. Junto con la princesa Peach, batalla para vencer los planes del malvado Bowser, quien quiere conquistar al mundo.

El medio Los40 indicó que es la quinta película en recaudar mil millones de dólares en la era post pandemia. Las otras son: ‘Spider-Man: No Way Home’, ‘Top Gun: Maverick’, ‘Jurassic World Dominion’ y ‘Avatar: The Way of Water’.

‘Super Mario Bros” pasó a “ser el fin de semana de estreno más grande del 2o23 y el segundo debut mayor de una cinta animada”, se lee en el referido medio.

El actor Chris Pratt es quien da vida a la voz de Mario. Otros famosos son: Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Seth Rogen y Keegan Michael-Key.

Secuela

El final de ‘Super Mario Bros’ da a entrever que la historia continúa, por lo que los espectadores están a la expectativa de cuándo anunciarán la próxima saga. Se perfila como una secuela.

El portal Hobbyconsolas informó que tras el éxito mundial, Shigeru Miyamoto, diseñador de Nintendo, confirmó que habrá más adaptaciones de otros videojuegos de esta compañía. Sin embargo, no precisó cuáles.