Jay Wheeler logra dos “sold outs” en Chile

El cantante puertorriqueño Jay Wheeler se presentó anoche, por primera vez y ante casa llena, en el Movistar Arena en Santiago, Chile, en una de dos funciones completamente vendidas.

Hace unos pocos meses, “La voz favorita” del género urbano, anunció la fecha de lo que sería su primera presentación en Chile y en pocas horas la fanaticada lo respaldó con un sold out, lo que hizo que se sumara una segunda función en el emblemático e importante Movistar Arena.

“Esto para mí es un sueño; cuando me lo dijeron yo ni lo podía creer, llevaba mucho tiempo deseando venir a Chile porque estoy consciente que la gente chilena me quiere y apoya muchísimo mi carrera, pero debo admitir que no esperaba que fuera tan grande el amor que me tienen. El recibimiento estuvo brutal y me han hecho sentir como en casa. Anoche en el concierto la vibra fue increíble y estoy seguro de que hoy será muy lindo; estas dos noches serán parte de lo mejor que me ha pasado en esta- gira sin duda alguna, y me las llevo en el corazón por siempre. Gracias Chile por recibirme con tanto entusiasmo”, dijo el artista urbano.

Tras su llegada a Santiago, Chile la fanaticada se desbordó en muestras de cariño para el intérprete y comenzaron a abarrotar las instalaciones del Movistar Arena con más de cinco horas de anticipación para poder disfrutar del concierto.

Wheeler se presentó con éxito por primera vez con cuatro funciones en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot con su Emociones Tour en octubre de 2022 y tras el respaldo de su fanaticada, comenzó lo que ha sido su primera gira mundial con la que ha visitado más de 15 ciudades en Estados Unidos y Latinoamérica. Emociones World Tour continuará su rumbo en los próximos meses pisando importantes escenarios en Estados Unidos, República Dominicana y Europa.

Además, Emociones 1.5 que una secuela de su última producción y la que considera su más grande creación discográfica hasta el momento, Emociones, sigue generando reacciones y apoyo a nivel global. Actualmente el tema Pacto con Luar La L, Dei V y Hades 66 es tendencia en las redes sociales y se mantiene en la posición #1 en Puerto Rico tras su lanzamiento.

La próxima cita de Jay Wheeler y su Emociones World Tour será el sábado, 13 de mayo en el pabellón de Voleibol en el Centro Olímpico de República Dominicana.