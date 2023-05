Aerosmith pondrá punto final a su exitosa carrera

Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer y Brad Whitford decidieron ponerle punto final a la exitosísima carrera musical de Aerosmith, así lo anunciaron en las últimas horas confirmando también que la histórica banda de rock tendrá una gira de despedida entre Estados Unidos y Canadá.

El tour que terminará la actividad de la banda creada en Boston en 1970, iniciará el próximo 2 de septiembre en Filadelfia, tendrá 40 fechas en total y tendrá emotivo cierre el 26 de enero del 2024 en la ciudad canadiense de Montreal.

“Peace Out”

El anuncio de la última gira en la historia de Aerosmith se conoció gracias a un posteo en sus distintas redes sociales y todo fue detallado en su canal de YouTube con los detalles del tour llamado “Peace Out”, con un ocurrente clip que recrea un noticiero que tiene como “última noticia” el anuncio de la gira. En las imágenes participan los integrantes de “los chicos malos de Boston” junto a muchas celebridades y leyendas musicales actuales, incluidos Ringo Starr, Dolly Parton, Eminem, Slash y el comediante Bill Burr.

“Creo que ya es hora. Es una especie de oportunidad para celebrar los 50 años que hemos estado aquí. Nunca se sabe cuánto más estarán todos saludables para hacer esto. Pasó tiempo desde que hicimos una gira real. Hicimos esa serie de conciertos en Las Vegas, lo cual fue genial. Fue divertido, pero estamos un poco ansiosos por volver a la ruta. Es la última gira de despedida, pero tengo la sensación de que continuará por un tiempo. No sé cuántas veces volveremos a las mismas ciudades. Es muy posible que sea la última vez”, explicó el guitarrista principal, Joe Perry, a AP.

El grupo forma parte del Salón de la Fama del Rock & Roll repasará su importante carrera con 40 show que se podrán apreciar por última vez en escenarios varios clásicos como “Crazy”, “Janie’s Got a Gun” “Amazing” y “Livin’ on the Edge”.