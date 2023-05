Maripily será jueza en nueva competencia con Madison Anderson y Pepe Gámez

La modelo y empresaria Maripily será la jueza en una nueva competencia en la que participarán Madiaon Anderson, Pepe Gámez y otros exparticipantes de La Casa de los Famosos 3.

Según revela la revista People En Español, la ganadora del reality y Gámez, quien resultó tercer finalista, participarán de Top Chef VIP por Telemundo. Revelaron, además, que se emitirá como parte del programa En casa con Telemundo. A ellos se unirán también Paty Navidad y Osmel Sousa

El grupoestuvieron grabando ayer domingo en las instalaciones de Telemundo Center en Miami.

“Estamos trabajando en domingo. A seis días de haber salido de la casa y seguimos sin llegar a nuestra casa. Más tarde les cuento qué andamos haciendo por acá en Miami”, dijo Gámez en sus stories en Instagram.

Mientras, Gámez reconoció que a través de sus redes sociales que es medio malo en la cocina, pero que “como buen mexicano también tengo dotes culinarias”.

El actor mexicano, quien quedó como tercer finalista en el programa estuvo en Puerto Rico hasta el pasado sábado, como parte de un viaje organizado por la cadena Telemundo.

La fanaticada del ‘reality show’ de Telemundo ha vinculado al actor con la ganadora del concurso y puertorriqueña Madison Anderson Berríos quien recientemente dio a entender que está soltera.

“A ver si Madison tiene también un tiempito para invitarla, no sé, la empresa me trae así que me voy a dejar atender”, añadió.

Asimismo, el actor aseguró la mañana del viernes, que está soltero y que desea seguir conociendo a la puertorriqueña Madison Anderson Berríos, ganadora de la tercera temporada de “La casa de los famosos”.

A preguntas de las animadoras de “Hoy Día Puerto Rico”, Ivonne Orsini y Jacky Fontánez, Gámez, de 39 años, manifestó que: “Yo espero que Madison me de la oportunidad de seguir conociéndola, quiero que la amistad no se pierda”.

El actor, quien personifica a un jardinero en la serie “Juego de mentiras”, añadió que: “La amistad fue algo muy padre de sobrevivencia, fue un triángulo como que nos cuidábamos. Ojalá eso crezca y sigamos conociéndonos”.