Regresa el Disney On Ice-100 Years of Wonder

Disney On Ice-100 Years of Wonder-se presenta este año únicamente, en el Coliseo Roberto Clemente en Hato Rey donde todo comenzó hace más de 30 años.

Y ahora, Famma Events, la compañía local de Disney On Ice de Feld Entertainment anuncia la apertura de la venta en la boletería del Coliseo a petición de las personas solicitaron la venta presencial debido a que no poseen una tarjeta de crédito o simplemente, son abuelos que desean llevar a sus nietos a disfrutar de este maravilloso espectáculo familiar y no poseen las destrezas tecnológicas necesarias.

De igual manera se realiza a través de pagina de PRTicket.com.Para aquellos que deseen comprarlas de forma presencial pueden visitar la boletería del Coliseo Roberto Clemente de 10 AM a 4 pm de lunes a viernes.

Para las personas que viven en el interior de la Isla, también las pueden comprar con tarjetas de crédito llamando al 787-200-7110 o lo más fácil, en la página de PRTicket.com.

‘’En esta ocasión será un show maravilloso y encantador con varias increíbles historias; Encanto,Moana,Frozen,Rapunzel y más’', expresó Josantonio Mellado de Famma Events.

Disney On Ice-100 Years of Wonder se llevarán a cabo del 2 al 13 de agosto de este año.

Las funciones serán de martes a viernes a las 7:30 pm, sábados y domingos a las 12 m., 4 de la tarde y 7:30 de la noche.

Habrá una única función en horario diurno para cuidos, escuelas y grupos el viernes 11 de agosto. Los interesados en reservar para esta función deben llamar al 723-1930 en horas laborables.