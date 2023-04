Maripily conoce a Pepe Gámez, participante de “La Casa de los Famosos” que vinculan con Madison

La empresaria boricua Maripily conoció esta semana al actor Pepe Gámez en su visita a Puerto Rico.

“Ya la había conocido en las redes sociales”, dijo Gámez, quien participó en La Casa de los Famosos, en sus historias de Instagram.

En ese momento, Maripily le preguntó si le podía dar un beso, a lo que el actor respondió que sí.

El actor mexicano, quien quedó como tercer finalista en el programa estuvo en Puerto Rico hasta el pasado sábado, ya que fue viajado por parte de la cadena Telemundo.

“Voy a conocer Puerto Rico, quiero probar los mofongos”, expresó Gámez.

A preguntas del animador Víctor Santiago de Día a Día sobre con quién estará en la isla, Gámez, desvió la atención y le pidió que lo acompañara a unas cervezas en Puerto Rico. La fanaticada del ‘reality show’ de Telemundo ha vinculado al actor con la ganadora del concurso y puertorriqueña Madison Anderson Berríos quien recientemente dio a entender que está soltera.

“A ver si Madison tiene también un tiempito para invitarla, no sé, la empresa me trae así que me voy a dejar atender”, añadió.

Asimismo, el actor aseguró la mañana del viernes, que está soltero y que desea seguir conociendo a la puertorriqueña Madison Anderson Berríos, ganadora de la tercera temporada de “La casa de los famosos”.

A preguntas de las animadoras de “Hoy Día Puerto Rico”, Ivonne Orsini y Jacky Fontánez, Gámez, de 39 años, manifestó que: “Yo espero que Madison me de la oportunidad de seguir conociéndola, quiero que la amistad no se pierda”.

El actor, quien personifica a un jardinero en la serie “Juego de mentiras”, añadió que: “La amistad fue algo muy padre de sobrevivencia, fue un triángulo como que nos cuidábamos. Ojalá eso crezca y sigamos conociéndonos”.