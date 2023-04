“La Materialista” cambia de ‘look’ y la acusan de “envidiosa” por copiar a Madison Anderson

Yameyry Ynfante “La Materialista”, quien quedó en el cuarto lugar del ‘reality show’ de Telemundo, ‘La casa de los famosos’ cerró ciclos de la etapa en este proyecto con un nuevo ‘look’ que sorprendió a sus seguidores.

A través de Instagram compartió su nuevo color de cabello rubio.

“Lista con un nuevo look para recibir y vivir todo lo que me espera”, dijo la también cantante dominicana.

Sin embargo, varios de sus seguidores le comentaron que al teñirse el cabello de rubio está queriendo copiar a la ganadora de la competencia, la puertorriqueña Madison Anderson Berríos.

“La envidia se te sale por los poros que hasta te pones de rubia, pero tú ni a los talones le llegas a Madison”, es uno de los comentarios de los cuales acusan a la dominicana de emular el estilo de la boricua.

Comentarios en la cuenta de "La Materialista" Instagram

En la noche del jueves, tras llegar a la República Dominicana fue sorprendida con un lujoso regalo. El futuro esposo de la intérprete de “La chapa que vibran”, Eury Matos, le entregó la llave de una guagua Mercedes Benz 2023, valorada en sobre 40 mil dólares, aproximadamente.

La artista se emocionó por el regalo de su prometido y lo abrazó y besó frente a las decenas de personas que la esperan en el aeropuerto.

Yameyry logró el pasado lunes el cuarto lugar de la tercera temporada de La casa de los famosos, la cual inició el pasado 17 de enero.

Pepe Gámez queda “fascinado” con Puerto Rico tras llegar a sorprender a Madison

“Estoy fascinado, me quedo con un gran sabor de boca”. De esta manera se expresó sobre su sorpresiva llegada a Puerto Rico, el actor mexicano, Pepe Gámez, quien quedó como tercer finalista en el programa “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

El actor indicó que estará en Puerto Rico hasta el sábado, ya que fue viajado por parte de la cadena Telemundo.

“Voy a conocer Puerto Rico, quiero probar los Mofongos”, expresó Gámez.

A preguntas del animador Víctor Santiago de Día a Día sobre con quién estará en la isla, Gámez, desvió la atención y le pidió que lo acompañara a unas cervezas en Puerto Rico. La fanaticada del ‘reality show’ de Telemundo ha vinculado al actor con la ganadora del concurso y puertorriqueña Madison Anderson Berríos quien recientemente dio a entender que está soltera.

“A ver si Madison tiene también un tiempito para invitarla, no sé, la empresa me trae así que me voy a dejar atender”, añadió.

¿Quién es “Pepe” Gámez? El galán que muchos quieren para Madison Anderson

Uno de los dúos que dio más de que hablar en la tercera temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo), fue la amistad entre la boricua Madison Anderson Berríos, de 27 años, y el actor mexicano José “Pepe” Gámez.

Nota relacionada: Madison Anderson confirma que está soltera

A pesar de que Gámez, de 39 años y tercer lugar de la recién culminada temporada, nominó cinco veces a Miss Universe Puerto Rico 2019, ambos tuvieron una buena química en las semanas finales de competencia.

Tanto fue el apoyo de ambos por parte de los fans, que estos crearon el movimiento “Pepison” en las redes sociales, del cual aseguran que “era una telenovela”.

“Pepe”, quien era uno de los claros favoritos de los televidentes ya que fue salvado de la eliminación en cinco ocasiones, ha participado en conocidas series y telenovelas de la cadena Telemundo.

Entre ellas: “Pasión prohibida”, “Dueños del paraíso”, “Mariposa de barrio”, “Falsa identidad”, el unitario “Decisiones” y actualmente lo vemos cada noche en “Juego de Mentiras”. Esta última se transmite en la isla a las 11:30 de la noche.

Luego de salir de la casa-estudio, ubicada en México, tanto Madison como “Pepe” han dejado claro que son amigos y se mostraron sorprendidos con las ocurrencias del público.

Nota relacionada: Madison Anderson: “Mi acento es mi encanto”

La boricua obtuvo como premio un maletín con 200 mil dólares luego de ser apoyada siete veces por el público.

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos se estrenará el próximo año 2024.

¿Quién es Conn Davis, el ahora exnovio de Madison Anderson Berríos?

Tras el triunfo de la puertorriqueña, Madison Anderson Berríos, salió a la luz que su novio Conn Davis no fue requerido en el importante momento y que esta ya no estaría en una relación con este.

Este detalle ha llamado la atención, pues, según rumores en redes sociales, Telemundo no permitió el ingreso de la pareja de la ganadora, debido a diversos problemas.

Conn Davis vio la final desde su auto

Por medio de redes sociales, Conn compartió que sí vio la final del reality show, mientras se dirigía al estudio, aunque, al final, no lo dejaron ingresar al lugar.

Cabe resaltar que mientras la reina de belleza estuvo en el programa, su novio afirmó, en varias ocasiones, que había decidido romper todo lazo con ella, sin que estuviera enterada, pues recordemos que permaneció aislada por varios meses.

Ahora que Madison salió de la casa, como la ganadora absoluta, ha manifestado que piensa aclarar todo con su novio.

Madison Anderson Berríos, dejó entrever en una entrevista con el programa “Hoy día” que se encuentra soltera luego de hablar con Conn Davis, con quien llevaba tres meses de relación antes de entrar a la competencia.

Sin embargo, este diario supo que la joven terminó la noche del martes, su noviazgo con el empresario, con quien llevaba solo unos meses.

La también virreina de Miss Universo 2019, aseguró que está enfocada en su carrera como cantante y actriz tras ganar “La casa de los famosos 3″.

“Acabo de recibir mi teléfono ayer y vi muchas cosas. Sí pude hablar con él y que bueno que pude hablar con él, con mi familia... En estos momentos quiero hablar de mi experiencia, cómo me siento de esta victoria tan especial”, dijo Madison.

“En estos momentos estoy muy enfocada en mi carrera y ahora quiero hablar de qué estamos haciendo actualmente”, añadió.