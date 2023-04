Hulu producirá una docu-serie sobre un personaje de ‘Mindhunter’

Si algo le reprochan a Netflix es la cancelación de la serie, Mindhunter, creada por David Fincher y que nada más contó con dos temporadas.

Sin embargo, todo parece indicar que la plataforma streaming, filial de Disney, Hulu continuará con, al menos, una parte de esa historia.

De acuerdo con Deadline, Hulu ha ordenado Mastermind, una serie documental sobre un miembro de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI que revolucionó la forma en que la policía investiga a los asesinos en serie.

Mastermind es una película de cuatro partes sobre la Dra. Ann Burgess, la arquitecta del método “cazador de mentes” del FBI que se hizo famoso por el personaje ficticio de Wendy Carr en la serie limitada de Netflix de 2017.

Detalles de la docu-serie “MasterMind”

El programa lo desarrollaría Campfire Studios de Ross Dinerstein junto con los productores ejecutivos Lesley Chilcott y Rebecca Halpern, los productores ejecutivos Dakota y Elle Fanning, y la directora Abby Fuller.

En el año 2021, salió el libro A Killer by Design: Murders, Mindhunters, and My Quest to Decipher Criminal Minds, escrito por la Dra. Burgess, quien pasó su carrera entrevistando y estudiando asesinos en serie convictos, obteniendo información para aplicar a casos no resueltos.

La docuserie profundiza en sus casos más definitorios y arroja luz sobre el movimiento contra la violación, a menudo olvidado, que sentó las bases para #MeToo.

Ann Wolbert Burgess es una profesional que ha recibido numerosos honores, incluyendo el Sigma Theta Tau International Audrey Hepburn Award, el American Nurses’ Association Hildegard Peplau Award y el Sigma Theta Tau International Episteme Laureate Award. Su testimonio en la corte ha sido descrito como “innovador”, y ha sido llamada una “pionera de enfermería”.

Todavía se desconoce la fecha de estreno de este nuevo programa en la plataforma streaming.