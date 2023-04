Conoce a Ellie Goldstein, la modelo con síndrome de Down que fue inspiración para Barbie

La modelo Ellie Goldstein compartió su experiencia al ser la nueva inspiración de Barbie para lanzar una muñeca en su honor. Goldstein, de 21, padece de síndrome de Down y es de Ilford, East London.

Una Barbie inclusiva

La joven compartió en Instagram la emoción que siente con el lanzamiento de esta nueva muñeca inclusiva de Barbie: “Estoy aquí por la primera Barbie con síndrome de Down que se parece a mí y es hermosa y me encanta”.

“Cuando vi por primera vez a la Barbie, pensé ‘¿qué diablos?’. Me sentí un poco abrumada, digamos emocionada. Mi carrera es una modelo británica y me encanta modelar, la cámara, obviamente, el cabello, el maquillaje y todo”.

Para Ellie, su muñeca es “glamorosa, hermosa y perfecta”

“Se ve glamorosa, hermosa, bonita, querida y es perfecta como yo y yo soy perfecto como ella”, dijo Ellie en un video publicado en Instagram, donde cuenta con más de 88 mil seguidores.

“Estoy tan emocionada de que ahora haya muñecas Barbie con síndrome de Down. Cuando vi la muñeca me sentí muy emocionada y orgullosa. Significa mucho para mí que los niños puedan jugar con la muñeca y aprender que todos somos diferentes”, dijo en el post.

Se siente orgullosa de la inclusión por su síndrome de Down

Compartió también que se siente “orgullosa de que Barbie me haya elegido para mostrarle las muñecas al mundo. La diversidad es importante ya que las personas necesitan ver a más personas como yo en el mundo y no estar escondidas. Barbie ayudará a que esto suceda”.

Su madre, Yvonne, dijo a This Morning: “Se trata de visibilidad, inclusión, no había nada cuando Ellie estaba creciendo. No fue hace tanto tiempo, 21 años. Es increíble tener eso disponible para que la gente esté al tanto del síndrome de Down”.