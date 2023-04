Pavel Núñez traerá su concierto por primera vez a Puerto Rico

El cantautor dominicano, Pavel Núñez, se presentará en concierto por primera vez en Puerto Rico el próximo sábado 24 de junio en el Centro de Bellas Artes de Santurce a las 8:00 p.m.

“Me siento sumamente orgulloso de que este idilio entre Puerto Rico y yo ya tenga una cita”, expresó el artista.

El artista compartió que se presentará en el concierto su banda habitual con grandes artistas dominicanos que lo acompañarán.

“Esa banda aunque sea pequeña, guarda muchas historias conmigo, son mis compañeros de carretera de estos últimos 22 años”, manifestó.

Añadió que “esa noche en Puerto Rico vamos a utilizar el momento para contar esa historia, las canciones y todos estos sentimientos, en fin es una noche idónea para todos aquellos que han sido a la canción sentimental, emocional”.

Por otro lado, el cantautor señaló que muchas de las canciones son consecuencias de conversaciones.

“Al final esas canciones son un compendio de todo lo que yo voy acumulando y me estremece; yo siempre me pongo en mi crítico más feroz, y hasta que yo no encuentre una canción que me estremezca no me siento listo para sacarla”, aseguró el artista.

Igualmente, Núñez afirmó que cuando saca una canción y se da cuenta que el público conecta con ella, se percata que todos los seres humanos tienen muchas cosas en común por lo que a veces no las compartimos.

Por otro lado, el cantautor manifestó que igualmente habrá sorpresa con otros artistas invitados.

Los boletos están a la venta ya en Ticketera.com en una producción de Lana Productions.