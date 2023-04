“Me robó el corazón”: Anuel AA conoció a la hija que tuvo fuera de relación

Cumplió su palabra, a pesar de aparentar que muchas cosas no le importan y por el contenido fuerte de sus canciones, el exponente urbano Anuel AA, abrió su corazón y aseguró que ya conoció a su otra hija, Gianella a quien acordó reconocer tras una controversia con la madre de esta.

A través de una entrevista con el canal de YouTube, Molusco TV, Anuel AA confirmó que ya conoció a su hija y que le “robó el corazón”.

“Gracias a Dios que con el tiempo he madurado y aprendido, estoy pasando tiempo con mis hijos, con mi familia, hoy mismo estuvo con la niña, estuve con Gianella, con mi otra hija, súper hermosa, me encantó me robó el corazón igual que Catalleya, Catalleya fue que yo al vi y dije: -wow qué yo estoy haciendo- yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida. No era que yo no quería ver a la nena, están pasando demasiadas cosas también, pero gracias a Dios, Dios es demasiado de bueno y la conocí ya”, expresó Anuel AA en la entrevista.

A principios de este mes, el exponente urbano Anuel AA recapacitó y reconoció que la hija de la modelo Melissa Valecilla es suya y que cuidará de esta al igual que cuidará de la hija que tiene junto a la cantante dominicana Yailín La Más Viral.

A través de Instagram, publicó una fotografía junto a su hijo Pablo, en la cual asegura que cuidará igualmente de todos sus hijos.

“No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija, es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattaleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija no me importe lo que digan o piensen de mi personas que no saben nada de lo que pasó en realidad y si salió que es mía, pues es mía.

Del mismo modo, en el escrito Anuel asegura que nunca le fue infiel a ninguna de sus exparejas con Valecilla.

“Eso fue cuando yo no conocía a mi expareja y no estaba con Karol tampoco, ya casi un año entero soltero y dijo que llevaba conmigo 9 o 10 meses de novia o de mujer mía cuando en realidad ocho meses llevaba yo con mi pareja actual en aquel entonces y los tiempos nunca cruzaron como dijo”, añadió el exponente urbano.

Se defiende la mujer que asegura tiene una hija de Anuel AA tras expresiones del rapero

Luego de que el exponente urbano puertorriqueño, Anuel AA, realizara una transmisión en vivo en sus redes sociales donde despotrica contra sus exparejas y presuntas exparejas una de las implicadas en la controverisa, Melissa Valecilla con quien se ha dicho que el artista tuvo una hija salió en su defensa.

“Mira que loquera que yo llevaba ocho meses de una relación saludable con ella, disque viajando para Houston, viniendo para acá, mi nena linda disque, y disque en el momento que ella me dice que está embarazada, ahí yo digo ‘arranca para el cara... “, dijo Anuel AA.

Pero las palabras fueron el detonante para que Vallecilla saliera desmentirlo y asegurar que durante todo este tiempo ha recibido la criticas de parte de la comunidad digital al respecto, no sin antes calificarlo como una porquería.

“Lo que sos es un hablador de 💩. Solo un animal como vos sale a hablar mentiras así de la mamá de tu hija ¿Por qué no salís a hablar de todas las porquerías que vos has hecho? Porque ahí si quedas bien pisoteado. Ahí tienen al muy real. ¿No disque yo estaba mintiendo? Todo el hate que tiraban. ¿Dónde están los que decían que él no era capaz de negar a su sangre? Ahí tienen para que no se dejen engañar”, se lee.

Según lo dicho por Anuel AA en el video él no tiene no tiene nada que esconder. Y que si él tuviera una hija la cuidaría. Y aseveró que lo dicho por Melissa Vallecilla es solo para crear fama y sacarle dinero.