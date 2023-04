James Corden explota en lágrimas tras cerrar su ciclo en Late Late Show

James Corden llora en The Late Late Show. (Captura de video: CBS)

Emocionado y sin contener las lágrimas, así estuvo anoche James Corden mientras firmaba su último The Late Late Show después de ocho años. El conductor, cantante y actor de teatro deja el programa mientras se prepara para regresar al Reino Unido.

Así estuvo el último The Late Late Show de Corden

Corden, de 44 años, finalizó, la noche del jueves, su carrera en la televisión nocturna en EEUU y lo hizo de la mejor manera, interpretó una balada de piano con varias referencias a sus mil 200 episodios.

El icónico final para Corden estuvo amenizado por estrellas como Harry Styles y al comediante Will Ferrell, además recibió mensajes de apoyo de personalidades como Joe Biden, actual presidente de EEUU, y un karaoke con Adele.

¿Por qué Corden abandona el programa?

“Los expertos en relaciones públicas han afirmado que Corden podría estar preparado para un cambio de mucho dinero a ITV e incluso reemplazar a su rival Jonathan Ross como parte de una ofensiva de encanto para ‘recuperar al público británico’ después de una gran cantidad de titulares negativos mientras estaba en los EEUU”, explica el portal dailymail.co.uk.

Ovación de pie y lágrimas a flor de piel

Al final de su último programa, Corden no pudo contener las lágrimas y, mientras agradecía, su voz se quebrantó. Lo que cantó, decía:

“Y una parte de mí piensa ¿por qué no quedarse aquí para siempre? Pero en el fondo de mi corazón, lo sé. No hay más espectáculos que mostrar. Es hora de que me vaya. Es la hora. Gracias por mirar, ese es nuestro programa”.

Luego de esto, recibió una ovación de pie del público presente.

“Muchas gracias por su tiempo, a todos. Te echaré de menos. Buenas noches”, agregó Corden a su discurso. Señaló a la cámara, se secó las lágrimas y saludó por última vez a la audiencia.