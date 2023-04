Con ‘Guardianes de la Galaxia 3′, Zoe Saldaña anuncia su retiro de Marvel

Tras casi 9 años encarnando al personaje de ‘Gamora’ en varias películas de Marvel, Zoe Saldaña sostiene que su participación en la película, ‘Guardianes de la Galaxia Vol.3′ es el final para ella en el MCU.

A través de una entrevista con The Hollywood Reporter, Zoe Saldaña anunció su retiro oficial de Marvel y su papel como Gamora.

“No creo que este sea el final para los Guardianes. Es el final para mí, para Gamora”, dijo.

En una emotiva despedida en el último día de filmación como Gamora, Saldaña expresó su gratitud a Gunn por las diversas cosas que hizo por ella a lo largo de los años.

Adiós de una saga

La actriz, de 44 años, dijo hace unos meses que participar en sagas como las de Marvel, estancó de cierta manera su carrera.

“Siento que durante los últimos 10 años de mi vida, he estado atascado. Me sentí atrapada haciendo estas franquicias”.

“Estoy muy agradecida por las oportunidades que brindaron, desde colaborar con directores increíbles y conocer a miembros del elenco que considero amigos y desempeñar un papel que los fanáticos, especialmente los niños, aman”, continuó. “Pero también significó que me sentí artísticamente atrapado en mi oficio de no poder expandirme, crecer o desafiarme a mí mismo interpretando diferentes tipos de géneros y diferentes roles”, dijo.

Al crear controversia con esa declaración, la actriz aclaró que en ningún momento sentía algún tipo de inconveniente con Marvel.

“Me encantaría dejar las cosas claras”, dijo en entrevista con Deadline. “Me siento agradecida y como la chica más afortunada de esta ciudad sabiendo que fui invitada a unirme a películas con directores especiales en un elenco especial. Y resonaron tanto con la gente que tuvimos la oportunidad de volver y volver en otro momento. En todo caso, he cosechado todos los beneficios de eso, he ganado amigos. Todavía tengo mentores a los que llamo y en los que me apoyo”.

Saldaña forma parte de las franquicias, Avatar, Guardianes de la Galaxia y Star Trek.