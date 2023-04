Madison revela los momentos “más difíciles” que vivió en LCDLF 3

Si felices están los boricuas con el triunfo de Madison Anderson BerrIos en “La casa de los famosos”, más feliz está la ganadora de la tercera temporada del reality de Telemundo.

Ni lo más difícil del proceso —por no poder expresarse cómo quería y por la falta de comunicación con sus seres queridos—, ni los recuerdos de los momentos más tensos y de mayor vulnerabilidad dentro de la casa, podrán amainar a Madison.

Así lo expresó la beldad a Metro, quien cataloga esta experiencia como “una gran bendición”.

“Esta experiencia ha sido de mucha bendición. Los momentos más difíciles en la casa fueron cuando tuve que abrir mi corazón y ser vulnerable… fueron los momentos donde tenía que expresarme. En esos momentos me sentía incómoda porque a veces me sentía atrapada en mis propias palabras y no tenía las palabras para expresar totalmente lo que yo quería expresar”, expresó con humildad, quien se cobijó en la oración para sacar fuerzas cuando la golpeaba la soledad.

Reconoció además que “no tener privacidad también fue fuerte”.

“Aunque todas esas cosas fueron difíciles para mí, fueron bendiciones. Me llevo mucho aprendizaje. Fue una experiencia de crecimiento y mucho aprendizaje. Entré a la casa con muchos miedos e inseguridades, y ahora confío más en mí, porque ellos confiaron en mí”, sostuvo al destacar que solo pensaba en “el amor y respaldo del público”.

La primera finalista de Miss Universo 2019 se impuso en la final ante la actriz mexicana Patricia “Paty” Navidad, con quien tuvo varios roces durante las 14 semanas de convivencia.

De las diferencias comentó que “tuve muchas diferencias con ella porque decía que ‘somos reflejos’, pero ella es una gran mujer y aprendí mucho de ella”.

Sobre si estaría dispuesta a hacer una serie o programa de televisión con el actor mexicano José “Pepe” Gámez, con quien cultivó una gran amistad, comentó que “sí”.

“Él es un actor muy profesional y talentoso”, consideró.

Luego de su destacada participación en “La casa de los famosos”, comunicó que no descarta una propuesta profesional como animadora de televisión o un proyecto de actuación.