Madison Anderson pisa suelo boricua tras ganar “La casa de los famosos 3″

La ganadora de la tercera temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo), Madison Anderson Berríos, llegó la mañana del jueves, a la isla luego de su victoria absoluta el pasado lunes en el popular reality show.

“Me siento agradecida con Dios, con mi pueblo y mi gente boricua. Es el mejor premio que me llevo. Este recibimiento para mí es tan rico... sentir el calor de mi gente. Gracias por apoyarme y coronarme como ganadora. Esto es para ustedes y gracias por acompañarme en esta aventura especial”, dijo Madison a minutos de pisar suelo puertorriqueño.

Esta añadió que: “para mí es un honor traer ese orgullo a mi gente. Yo quería hacer eso en Miss Universe, pero esta es otra oportunidad para hacerlo eso de nuevo. No tengo palabras. Jamás pensé que esto iba a crear tanto.. no entiendo la magnitud. Estoy viviendo los resultados de tres meses. Que bello, no puedo creerlo”.

Sobre su amor a Puerto Rico, la joven manifestó que: “Es mi identidad para mí es un orgullo. Yo sé que se notaba en el programa, cada vez que podía demostrar algo de nuestro y país y cultura, siempre lo hacía”.

Anderson, quien estuvo 14 semanas encerrada en el programa, volvió a recalcar que quiere seguir su carrera en la música. “Estoy loca de encerrar a grabar. Me gusta el pop urbano y balada”.

Luego de tres meses de competencia en la casa-estudio, ubicada en la Ciudad de México, la virreina de Miss Universo 2019 obtuvo 200 mil dólares como premio.

Madison se impuso en la final a la actriz mexicana Patricia “Paty” Navidad, con quien tuvo varios roces durante las 14 semanas de convivencia.

Mientras, el tercer lugar lo obtuvo el actor mexicano José “Pepe” Gámez, el cuarto lugar recayó en la artista dominicana Yameyry “La Materialista” Infante y el colombiano-español José Rodríguez se quedó con el quinto lugar.

Con la victoria de Madison, son tres las mujeres que han salido por la puerta ancha en este famoso programa, el cual inició en agosto de 2021. La venezolana Alicia Machado triunfó en la primera temporada y la actriz mexicana Ivonne Montero hizo lo propio en la segunda edición.

