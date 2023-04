La ganadora de la tercera temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo), Madison Anderson Berríos, aclaró a través de las redes sociales si le gusta el movimiento “Pepison”, el cual surgió entre sus fanáticos y los seguidores del actor mexicano José “Pepe” Gámez.

“A mi no me molesta eso, incluso anoche estaba viendo los vídeos y tengo que decir que me encantan. Quiero conocer a la persona que creó ese nombre, esa página en todas las redes sociales. Es una locura el tiempo que dedicaron para hacer esos vídeos tan espectaculares. Me sentí que estaba viendo una telenovela real”, sostuvo la también virreina de Miss Universo 2019.

“No me molesta para nada. Es chévere”, aclaró.

Madison Anderson aclara si le gusta “Pepison” luego de ganar “La casa de los famosos 3″. Mira el vídeo:

La boricua se impuso la noche del pasado lunes sobre la actriz mexicana Patricia “Paty” Navidad, con quien tuvo varios roces durante las 14 semanas de convivencia.

Mientras, el tercer lugar lo obtuvo el actor mexicano José “Pepe” Gámez, el cuarto lugar recayó en la artista dominicana Yameyry “La Materialista” Infante y el colombiano-español José Rodríguez se quedó con el quinto lugar.