Joven artista con autismo expone sus obras en Angelina en Santurce

Como parte del Mes de la Concientización del Autismo, el centro de emprendimiento comunitario Angelina en Santurce anunció la apertura de la exposición “El Mundo de Francisco” de Francisco Ramos Lazzarini, joven artista con autismo, este próximo 29 de abril de 6:30pm a 8:30pm. La actividad es libre de costo y abierta al público en la Galeria Manifiesto=Arte, que está ubicada en el pasillo del primer nivel del establecimiento en la Avenida Ponce de León.

Francisco Ramos Lazzarini es un artista de 24 años, quien a muy temprana edad comenzó a interesarse por las artes, escribir y dibujar. Aún teniendo un diagnóstico de autismo, esto no ha sido impedimento para poder mostrar al mundo su arte. Bajo el nombre Fairy Drop By FAR, deja volar su imaginación en el maravilloso mundo de las hadas. Actualmente, Ramos Lazzari continúa desarrollándose en las artes gráficas y presentando su trabajo en exposiciones.

Angelina es un concepto que promueve el emprendimiento y la colaboración. El edificio, que además de servir como casa para seis microempresas, su propietaria Laura OM lo aprovecha para brindarle la oportunidad a artistas emergentes y gestores culturales para que integren el arte y la cultura a través de actividades especiales. OM Studio, Via Láctea, Holos, Tereques, Cafelera y Rizo Adentro, son los comercios que actualmente operan en Angelina en Santurce.