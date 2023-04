¡Transformación radical! Muestran el antes y después de Yailín “La más viral”

Despampanante, así lució hace casi dos semanas Yailín “La más viral” tras mostrar cómo quedó su cuerpo luego de parir a Cattleya, su primera hija, que tuvo con el cantante y expareja Anuel AA. Los elogios y la críticas le llovieron al posar con un diminuto bikini y un top negro en el que dejó al descubierto abdomen completamente plano.

“Quien dijo que después de dar a luz no sigues siendo hermosa, disfruta de tu cuerpo en todas sus formas. “Ahora eh’ que tamo’ riiiiiiica”, escribió la artista de dominicana en su cuenta de Instagram, publicación a la que le desactivó los comentarios, pues aunque a muchos les encantó su sensual figura, decenas de mujeres cuestionaron que quisiera mostrar “una etapa postparto perfecta”.

Lo cierto es que ella ha sabido sacarle provecho a la controversia, pues el último año de su vida ha girado en torno a esto, desde el momento en el que estableció un noviazgo y luego matrimonio con el le reguetonero, ya que la calificaron como la tercera en discordia entre él y su ex Karol G.

Su boda también estuvo en boca de todos, ya que se especuló que lo hizo porque estaba embrazada y quería “amarrar” al artista urbano, exactamente nueve meses después de la boda civil, ella parió a su hija. Su embarazo, tampoco estuvo exento de tramoya: protagonizó una trifulca por la que fue denunciada.

A sus 20 años, Jorgina Lulú Guillermo Díaz, su nombre real, ya cuenta con grandes transformaciones en su vida y, especialmente, en su cuerpo, que muestra un abismo entre el antes y después.

Así era Yailín antes de las cirugías

Su carrera artística inició en el 2019, cuando apenas tenía 17 años firmó su primer contrato musical para al siguiente año salir de la cuarentena radical mundial por Covid-19 con sus temas “Quién me atraca a mí” y “Yo no me voy acostar”. Los seguidores en sus redes sociales comenzaron a subir como la espuma, de 200 mil ahora tiene 7,4 millones. Su vida cambió y su cuerpo también.

#Yailín mostró su cuerpo antes de tener cirugías estéticas y causó asombro pic.twitter.com/YMyIAvOjUJ — Colombian.com.co (@colombiancomco) February 2, 2022

Además de lujos, Yailín se regaló varias cirugías estéticas que la transformaron en el mujer escultural que es hoy: aumento de pecho, de glúteos, rinoplastia y ácido hialurónico en los labios son algunos de los tratamientos que se ha hecho.

En Tiktok se mostraron algunos videos de cuando era una adolescente y, por supuesto, que los comentarios por su radical cambio ha traído comentarios de todo tipo y no falta la comparación con su archirrival: “Estaba mejor Karol G”, “Ella es bonita después de operarse , antes no tanto”, “Ahora un filtro más y purifica el agua”.

Pero también ha recibido cumplidos: “De verdad era bonita antes de toda esas cirugías, es una muchacha súper joven, de tantas cirugías se ve como si fuera de plástico”, “Es bellísima sigue la misma carita de niña”, “Pues fea no es ...lo feo es su personalidad”.

Ahora está viviendo de su negocio en la música y creando contenido para sus redes sociales.