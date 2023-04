Padre de Prichard Colón confirma que su hijo sufrió una caída y se rompió el brazo

El padre del boxeador, Prichard Colón, Richard Colón, confirmó que su hijo sufrió una fuerte caída mientras se encontraba en la residencia de su madre que le provocó una lesión en su brazo.

Colón dijo en entrevista con el comunicador Fernan Vélez “Nalgorazzi” en Lo Sé Todo (Wapa TV) que tras la caída el exboxeador se rompió el brazo, por lo que le estarán poniendo tornillos en una cirugía que estaba pautada para hoy.

“De domingo para sábado, estamos hablando de algunos nueve días si no me equivoco, de esta información que me dieron, me llamó mi hija indicándome que Prichard se cayó de la cama y se rompió un brazo. Hoy recibí mensaje de la mamá que hoy es su cirugía y según ella me indicó le estarán poniendo unos tornillos”, expresó en el programa de televisión.

El padre del púgil también indicó que no tiene suficiente comunicación con la madre de Prichard Colón de quien aseguró que no le contesta todas sus llamadas.

“Pronto nos vamos a estar viendo, Prichard te amo y vas a regresar a Puerto Rico en un futuro”, fue el menaje que le envió Colón a su hijo a través de la entrevista.

El boxeador se encontraba en la residencia de su familia en los Estados Unidos, cuando ocurrió el accidente hace nueve días, según indicó su padre.

Prichard Colón quedó en estado vegetativo luego de un combate que se llevó a cabo en el año 2015. Su oponente Terrell Williams lo golpeó varias veces en la nuca que le ocasionaron un derrame cerebral que lo dejó alrededor de 200 días en coma.

A principios de este año, una controversia rodeó a la familia del expúgil luego de que la hermana de este grabara un video donde denunciaba un aparente maltrato por parte de su madre a Colón. Sin embargo, se retractó de lo dicho y aseguró que su madre solo cuida a su hermano.

El video fue publicado por un tercero quien alegadamente recibió el mismo por medio del padre del púgil que quedó en coma en el año 2015. En la publicación realizada a través de las redes sociales se denunció un alegado “maltrato” por parte de la madre del púgil quien ha cuidado de este por los pasados años.

Sin embargo, Natalie Colón explicó en el programa Molusco y los Reyes de la Punta que la situación surgió en un momento de enojo por situaciones personales que ella ha vivido y aseguró que en ningún momento su madre ha maltratado a su hermano.

“Me siento totalmente arrepentida, mi mamá sabe que acabo de hablar con ella, ese video se supone que no saliera, yo aquí mismo lo puedo decir, la razón por la cual le envié ese video a mi papá fue porque ella (Nieves Meléndez) está frustrada, ella necesita un break a veces porque la realidad es que la persona que sea, que cuide de alguien que está encamado como mi hermano necesita un break, ese era el punto del video”, explicó la fémina.

“Nunca lo grabé con una mala intención, me escucho horrible en el video, yo ni puedo ver el video completo, me siento súper mal”, expresó al asegurar que no quería poner a su madre en una posición incómoda.

Por su parte, Nieves Meléndez, madre del boxeador también se expresó e indicó que el video fue grabado hace alrededor de un mes cuando intentaba darle alimento líquido al joven que se encuentra en estado de coma, acto que se le ha hecho más difícil con el tiempo ya que ha tenido que reeducar a este.

“Ella tuvo un mal momento, un mal día”, expresó Colón también en el programa radial.