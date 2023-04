Gisselle llegará al Coca-Cola Music Hall con “Entre Tacas y Canciones”

La cantante Gisselle llegará con todos sus éxitos al Coca-Cola Music Hall para presentar el espectáculo “Entre Tacas y Canciones” el sábado, 30 de septiembre a las 8:30 de la noche en una producción de TM Entertainment. Los boletos para este especial encuentro de la intérprete con su fiel fanaticada ya están a la venta a través de Ticketera.com

Ivonne Montero a Madison Anderson: “Hiciste un gran juego”

El espectáculo “Entre Tacas y Canciones” será una velada cargada de éxitos como “Esa no es mejor que yo”, “Júrame”, “Lo mío es mío”, “Quiero estar contigo”, “Dame un beso” y “A que vuelve”, entre otros tantos que mantendrán a los asistentes cantando toda la noche.

“Llevo años sin hacer un espectáculo masivo y poder presentarme en una de las salas más importantes del país, me da mucha alegría. No les puedo negar que desde ya tengo los nervios a mil pero cuento con un público que me ha apoyado durante todos estos años de carrera. Es por ellos que vamos a preparar un show con mucho merengue y por supuesto, las baladas van también”, comentó Gisselle.

Madison Anderson recibe el maletín con $200 mil tras ganar “La casa de los famosos 3″

“Vamos a presentarles un concepto diferente a lo que es la norma en los conciertos. “Entre Tacas y Canciones” será un espectáculo que va a entrelazar las experiencias y la música a través de la narración de diferentes historias”, añadió la intérprete de “Perfume de mujer en tu camisa”.

Tres nominaciones al Premio Grammy, ganadora de Discos de Oro y Platino, son muestra de la exitosa carrera en el mundo discográfico de Gisselle. Su participación en musicales como “El bombón de Elena”, “La verdadera historia de Pedro Navaja” y recientemente “La Guagua Aérea”, son ejemplos de la versatilidad que posee esta hija del pueblo de Juncos.