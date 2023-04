CNN despide al presentador Don Lemon

El veterano presentador de CNN, Don Lemon, fue despedido poco más de dos meses después de disculparse con los televidentes por sus comentarios al aire sobre la candidata presidencial republicana Nikki Haley, anunció CNN el lunes.

“CNN y Don se han separado”, dijo el presidente de la cadena de noticias, Chris Licht, en un memorando al personal que también se publicó en la cuenta de Twitter de comunicaciones de la red. “Don siempre será parte de la familia de CNN y le agradecemos sus contribuciones durante los últimos 17 años. Le deseamos lo mejor y lo animaremos en sus futuros proyectos”.

CNN no proporcionó una explicación pública sobre la partida de Lemon. Pero en la propia cuenta de Twitter del coanfitrión de “CNN This Morning”, Lemon afirmó que la noticia lo sorprendió y lo caracterizó como un despido. Había aparecido en su programa esa mañana.

“Mi agente me informó esta mañana que CNN me había despedido. Estoy atónito”, escribió en un comunicado publicado poco después de las 12 p.m. “Después de 17 años en CNN, habría pensado que alguien en la gerencia tendría la decencia de decírmelo directamente. En ningún momento me dieron ninguna indicación de que no sería capaz de continuar haciendo el trabajo que he amado en la cadena”.

A mediados de febrero, Lemon causó revuelo cuando, durante una discusión en “CNN This Morning” con los coanfitriones Poppy Harlow y Kaitlan Collins sobre las edades de los políticos, dijo que Haley, de 51 años, no estaba “en sus mejor moment” Una mujer, dijo, se consideraba en su mejor momento “en sus 20, 30 y tal vez en sus 40″.

Harlow desafió a Lemon, tratando de aclarar a qué se refería: “Creo que necesitamos clasificar. ¿Estás hablando del mejor momento para tener hijos o estás hablando del mejor momento para ser presidente?

“No le dispares al mensajero, solo estoy diciendo cuáles son los hechos”, respondió Lemon. Volvió a sacar el tema una hora después y fue refutado por el comentarista Audie Cornish.

Lemon emitió un comunicado en el que decía que lamentaba sus comentarios “sin ingenio e irrelevantes”, que la propia Haley calificó de sexistas y utilizó para recaudar fondos. Posteriormente estuvo ausente del programa durante tres días, y regresó la semana siguiente con una disculpa tuiteada pero sin mencionar el episodio en el aire.