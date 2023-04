“Burbu” se pone pico a pico con seguidores por discusión sobre Elizabeth Torres

La animadora Angelique Burgos “La Burbu” suele ser muy vocal con su opinión independientemente de si la mayoría de la gente estaría de acuerdo o no.

Así lo dejó saber nuevamente a través de un comentario publicado en una noticia de Metro Puerto Rico en Instagram donde la delegada de la estadidad Elizabeth Torres criticó al gobernador Pedro Pierluisi y a Jenniffer González.

“Para ella nadie sirve, solo sirve ella y su vajilla”, fue el comentario que dejó Burgos en la red social. Posteriormente, otros usuarios que pensaron que estaba defendiendo a uno de los dos políticos arremetieron contra esta.

Pero la animadora, no se quedó callada y les ripostó con: “No voy a entrar en si está diciendo verdad o mentira es q ella siempre tiene q andar insultando a media humanidad y después quiere q la respeten…. Y lo digo porq a mi también me tiró insultos, no es q estoy defendiendo a alguien….Eso es todo!!!

Además, Burgos le dejó saber a los usuarios que nunca ha tenido tarjeta electoral ni ha participado de unas elecciones.

“Ni tarjeta electoral he tenido nunca… o sea en mi vida he votado, pero como ustedes rapido etiquetan pues lo q te haga feliz papito”, añadió a otro seguidor.

Angelique Burgos Instagram

Elizabeth Torres asegura que “botaría al zafacón” a Pierluisi y Jenniffer González

Elizabeth Torres, quien es parte de la delegación para la estadidad en Washington, volvió este lunes, a arremeter contra el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente, Jenniffer González Colón.

“Los botaría a los dos [Pierluisi y González] al zafacón. Ninguno sirve. Me corto la mano antes de votar por cualquiera de esas dos personas”, dijo Torres en entrevista con WKAQ 580am ante la posibilidad de una primaria entre los mencionados políticos rumbo a las elecciones de 2024.

Torres aseguró, además, que tanto Pierluisi como González “son corruptos”.

“Son corruptos... porque no se deben al pueblo. Cuando tu no cumples con tu mandato como comisionada residente y no le das voz al pueblo de Puerto Rico, que es lo que dicen tus funciones... y lo que haces es poner los pies en una silla para que te den masajes en vez de estar llevando el mensaje de las cosas que ocurren aquí...”.

“La corrupción en Puerto Rico son esquemas legales, son esquemas a través de la ley”, añadió.