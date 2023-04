Arcángel detiene concierto para despotricar en contra de la producción del evento

El exponente urbano, Austin Santos “Arcángel” se enfadó con la producción de un festival que se llevó a cabo durante el fin de semana en Colombia y que según el artista le pidieron que cortara su presentación.

Mientras Arcángel estaba en tarima interpretando el tema “Ya me acostumbré”, pidió que detuvieran la pista para realizar una descarga en contra de los productores del evento. En ese momento, el artista señaló que le estaban pidiendo que terminara su presentación en 10 minutos a pesar de que aún le quedaba la mitad del show.

“Yo voy a seguir cantando, pero tengo que dejar claro, la producción que me coja odio, yo me debo al público no a la producción. Siempre pasa lo mismo cuando vengo aquí a cantar, quieren dejar a uno para el final y cuando quiero hacer mi trabajo siempre dicen que tengo que parar el show por a las 4 de la mañana van a cerrar”, expresó Arcángel.

Según el artista, esta no es la primera vez que algo así ocurre en el Festival Vallenato que se lleva a cabo en Colombia, ya que según indicó en ocasiones anteriores también le habían pedido que acortara su show para evitar multas por extenderse en la utilización del lugar donde se lleva a cabo el espectáculo.

“Para la próxima voy a cobrar más caro, porque siguen faltándole el respeto a uno con la misma mierda, para eso fue que yo vine, todavía no voy para la mitad del show, para que me digan que faltan 10 minutos”, añadió Arcángel.

Según Publimetro Colombia, el Festivalón es uno de los eventos alternos más importantes que se realizan en el marco del Festival Vallenato, en el que durante 15 horas se presentan varios de los artistas nacionales más importantes y otros de talla internacional.

Este mismo fin de semana, Arcángel se presentó junto a Bad Bunny en el festival de Coachella en California, donde cantaron el tema “La Jumpa” juntos. En esa presentación recrearon la gasolinera que se utilizó para grabar el video de este tema.