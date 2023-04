Shakira publica las primeras fotos tras su mudanza a Miami

La cantante y compositora colombiana, Shakira, publicó este domingo las primeras imágenes luego de su mudanza a Miami a principios de abril.

En las fotos, la artista aparece acompañada por amigos y colegas, a lo que considera parte de su familia, según ella misma reveló.

Además, la barranquillera estuvo junto a Prince Royce, Manuel Turizo, Emilio Estefan, Gary Nader y Lili Estefan en el concierto del músico, arreglista y productor dominicano, Juan Luis Guerra, en Fort Lauderdale.

“Qué lindo encontrarme con amigos y colegas (...) Qué suerte y qué lujo poder escuchar en vivo a Juan Luis Guerra, mi hermano espiritual y uno de los artistas que más ha llenado tantos momentos de mi vida y de la vida de mi gente”, escribió la intérprete de “Monotonía” a través de sus redes sociales.

Por su parte, el músico cubanoamericano, Emilio Estefan, aprovechó el espacio para expresarle a Shakira su apoyo incondicional.

“Encuentro con mi querida @shakira. Te queremos siempre Shak! Te recibimos con los brazos abiertos porque somos tu familia!!”, dijo.

“Iniciamos un nuevo capítulo”: Shakira rompe el silencio tras dejar España

El pasado dos de abril, Shakira rompió el silencio luego de su mudanza a Estados Unidos y poner fin a una ardua batalla legal con su expareja y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué.

A través de sus redes sociales, Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nombre de pila de la artista, agradeció a las personas que la apoyaron durante los 13 años que vivió en España.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”, escribió.

Al mismo tiempo, reflexionó sobre su paso por Barcelona, sus amigos y aquellos que la ayudaron a “secar sus lágrimas” y la arroparon de “lealtad”.

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas! ❤️”, añadió.

“Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”, finalizó.