VIDEO: Arcángel y Bad Bunny llevan la gasolinera de “La Jumpa” a Coachella

El exponente urbano Bad Bunny regresó al escenario del Festival de Coachella para su segunda presentación y esta vez llevó varios invitados entre los que se encontraba Arcángel.

Durante la presentación, al igual que la semana pasada se recreó la gasolinera del video de “La Jumpa” para cantar este tema.

Otros de los invitados que estuvieron presentes fueron Jowel & Randy, Jhayco, Gorillaz, el Grupo Frontera con quien cantó por primera vez su nuevo tema “x100to” y una presentación especial con José Feliciano para “La Canción”.

Aquí puedes ver la presentación completa

“Búscate otra”: El consejo de José Feliciano que pasmó a Bad Bunny en Coachella

Antes de comenzar a cantar el tema el exponente urbano le pidió un consejo al veterano cantante sobre el amor.

“Usted que tiene más experiencia que yo, algún consejo para olvidar un amor”, preguntó Bad Bunny. A lo que Feliciano contestó: “Búscate otra”. “Si no te quiere, qué vas a hacer”, añadió José Feliciano.

Jowell & Randy junto a Ñengo Flow, al igual que el viernes pasado también volvieron a subir al escenario para cantar “Safaera”.

En su presentación nuevamente resaltó la cultura latina y puertorriqueña frente a los miles de espectadores que se dieron cita al valle de Coachella.

Bad Bunny llevó la cultura boricua a Coachella

El exponente urbano puertorriqueño, Bad Bunny, hizo historia al convertirse en el primer latino en realizar la presentación estelar de la tarima principal en el famoso festival que se lleva a cabo en California, Estados Unidos.

Benito Antonio Martínez Ocasio, comenzó su presentación con un video donde habla en español sobre el sueño de haber logrado llegar a presentarse en este importante escenario y sobre las figuras que pasaron por allí antes que él.

“Lo más increíble es que de tantas y tantos, nunca hubo uno como yo, hoy es la primera vez que muchos me verán, hoy es la primera vez que yo los veo, hoy es la primera vez que un Benito cierra una de esas noches épicas en el Valle de Coachella”, expresó el cantante en el video de introducción.

Bad Bunny cantó su éxito “Moscow Mule” además de “A tu merced”, “Titi Me Preguntó” y tuvo varios invitados en tarima como Post Malone y el dúo Jowell & Randy le pusieron ritmo a la presentación con “Safaera”. La presentación duró alrededor de una hora.

Además en una parte de su presentación se realizó una demostración de la música boricua con temas de Héctor Lavoe, El Gran Combo e Ismael Rivera.

El pasado mes Bad Bunny también hizo historia al ser la primera portada de la revista TIME completamente en español.

“Puerto Rico le ha fallado a Puerto Rico”: Bad Bunny protagoniza portada de TIME en español

La revista TIME por primera vez en su historia ha lanzado una portada en español, con el exponente urbano puertorriqueño, Bad Bunny como protagonista de esta.

En la entrevista, Benito Antonio Martínez Ocasio, habla sobre sus expresiones políticas en temas como “El Apagón” del álbum “Un Verano Sin Ti” tema que aseguró escribió en un momento que estaba molesto, la línea de “Todos quieren ser latinos...pero les falta sazón, batería y reggaeton” va dedicada a artistas que muestran su lado latino cuando les conviene.

Del mismo modo, habló sobre la Ley 60 en Puerto Rico que beneficia a extranjeros millonarios para que residan en la isla sin pagar contribuciones.

“Me molesta mucho. Creo que lo que más me molesta es que quieran venir, tomar posesión, ocupar un espacio, pero no quieren abrazar nada, ni ayudar. No quieren devolver”, expresó.

Bad Bunny también denunció al gobierno de los Estados Unidos y el de Puerto Rico asegurando que ambos le han fallado a los ciudadanos que viven en la isla.

“Yo creo que el gobierno le ha fallado a Puerto Rico, le ha fallado a Estados Unidos. Igualmente, Puerto Rico le ha fallado a Puerto Rico. Creo que todos los gobiernos le han fallado a su país alguna vez”, expresó

Además, el puertorriqueño habla sobre su vida ahora que vive en Los Ángeles y asegura que aunque esta sea su nueva residencia aún muestra orgullo de ser boricua. La revista le preguntó si las playas de Los Ángeles son mejores que las de Puerto Rico, algo que rápidamente contestó asegurando que sus favoritas son las de la Isla del Encanto.

La entrevista mayormente se basó en su posición al ser el artista número de la industria, al mismo tiempo que aceptó ser competitivo y busca mantenerse en esa posición, pero en el buen sentido de la palabra ya que “no le gusta ver a otros perder”.

“Siempre digo que no, pero creo que miento, porque al final del día soy muy competitivo, pero con todo. Si estoy jugando al ajedrez, quiero ganar. Si estoy haciendo chistes, quiero contar mejores chistes. Soy muy competitivo. En todas las situaciones. Así que obviamente en la música lo soy. Pero en el buen sentido. Pero no me gusta ver a otros perder. Me gusta que todos ganen”, expresó Bad Bunny a TIME.

Además, indicó que su musa a la hora de hacer música es la gente que lo apoya y que dentro de ese grupo siempre está Puerto Rico.

“Cuando escribo y hago música mi espíritu siempre está en Puerto Rico y trato de que la música que hago sea del agrado de la gente de allá”, expresó.