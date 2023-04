Liliana Rodríguez y Nicky Chávez se enfrentan en La Casa de los Famosos

Liliana Rodríguez y Nicky Chávez, participantes eliminadas de La Casa de los Famosos se enfrentaron en el programa de ayer, viernes.

Las participantes se lanzaron acusaciones y se dijeron de todo.

“No me molesta en lo más mínimo lo que pienses porque al final del día entré. Lo que me causa más incongruencia son los gritos de Liliana en cortes, porque ha hablado tanto de mí en todos lados: de mi familia, de mis papás, de mí, pero cuando me ve no me dice nada”, dijo Nicky.

Ante esto, Liliana reaccionó: “Primeramente, yo no voy a discutir contigo, porque yo no peleo con moscas. Tu presencia fue tóxica, perturbadora, conflictiva, demoniaca, pesada y difícil de llevar. […] Deja de hablar de mí en los lives. Búscate una vida. No te metas conmigo”.

Liliana fue la segunda eliminada de la tercera temporada de La Casa de los Famosos, mientras Nicky fue la tercera.

La transmisión final del reality show será este lunes a las 7:00 de la noche.

Cabe mencionar que el domingo las 7:00 p.m., Sandarti y Jimena Gállego junto a los especialistas Laura Bozzo, Manelyk González y Yordi Rosado, presentarán la “Edición Especial” que sirve de antesala al tan esperado cierre de la temporada.

El programa contará con exparticipantes, invitados especiales, parientes y amigos de los huéspedes, ofreciendo un análisis profundo de los últimos acontecimientos antes de la gran final.

¿Quiénes son los finalistas?