Adamari López celebra la primera comunión de Alaïa

La comunicadora y actriz puertorriqueña, Adamari López, celebró este sábado, junto a su familia, la primera comunión de su hija, Alaïa, de ocho años.

“Desde chiquita para mí siempre Dios ha tenido en mi vida un lugar muy importante. El Espíritu Santo, que es lo que vive dentro de nosotros, siempre se ha manifestado en mí y eso es lo que he tratado de pasarle a Alaïa”, contó López, quien recientemente anunció su salida de Telemundo, a People en Español.

Según reveló el medio estadounidense, Alaïa recibió el sacramento en la Iglesia Católica Saint Louis, en Miami, en compañía de su padre, Toni Costa. Además, al festejó se unió su tío, abuelos y primos, quienes viajaron desde España.

Adamari confesó que se siente emocionada de ver crecer a su única hija, al tiempo que expresó lo orgullosa que está al ver en la persona que se ha convertido Alaïa.

“Me sorprende, aunque uno la trata de educar con amor y de educarla bien, pero siento que me ha salido mejor de lo que me esperaba. Estoy muy feliz y pensando que el tiempo pasa demasiado rápido”, agregó la presentadora en entrevista con Lena Hansen.

De igual forma, la humacaeña reveló que Costa, de quien se separó en 2021 luego de diez años de relación, ocupa un lugar importante en sus vidas.

También, López aprovechó para expresarse sobre su salida del programa “Hoy Día”, después de 11 años laborando para la cadena multinacional.

“Estoy tranquila, muy agradecida por todas las oportunidades que se me dieron (...) Ha sido maravilloso poder vivir estos años al frente del público...”, sostuvo.

Una vez culminó la ceremonia, la familia se reunió en un hotel de Coral Gables, donde lograron compartir de manera privada.

La diseñadora Mar Segovia fue la encargada de crear los ocho trajes que usó Alaïa para la actividad religiosa.

*Con datos de People en Español