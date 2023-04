Actriz boricua dice que “las respuestas defensivas” son la orden del día en Puerto Rico

La actriz, cantante y bailarina Sara Jarque expresó a través de sus redes sociales que “las respuestas defensivas” son la orden del día en Puerto Rico.

“En fila para ser atendida en recetario, se me para una joven delante sin decir nada. Yo le pregunto: “disculpe, usted va a hacer una pregunta?” y a la defensiva me contesta: “¡ya yo hice la fila, voy a preguntar algo!”( yo también había hecho ya la fila) Le indico por dónde puede hacer la pregunta pero por supuesto me ignora. Ningún problema con que haga la pregunta, el problema es con la falta de modales, educación, civismo y consideración de no aclarar a quién está en turno. Es tan triste que las respuestas defensivas, aún sin tener la razón, son la orden del día en éste país”, comentó la actriz, que personificó el personaje “Wanda Basketball” del programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo.

Jarque participó el año pasado del famoso musical “Cabaret” interpretando a Sally Bowles.

Cabaret, que se presentó hace 10 años con mucho éxito en Puerto Rico, relata las vidas de una joven cantante británica con pocas esperanzas en la vida (Sara Jarque); un maestro de ceremonias que vive de noche (Israel Lugo); un novel escritor en busca de inspiración (Jorge Castro) un líder nazi (Junior Álvarez), una dueña de pensión (Johanna Rosaly) enamorada de un mercader judío (René Monclova).