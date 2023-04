A qué se dedica Adamari López ahora que dejó “Hoy Día”

Los últimos cambios que se han dado en Telemundo, destacando la sorpresiva salida de Adamari López del programa “Hoy Día”, están generando diversos comentarios encontrados.

Y ahora que la actriz está libre, te mostramos qué es lo que ha hecho en su tiempo libre.

¿Qué hace ahora Adamari López?

Recordemos que desde antes de dejar el matutino, la artista estaba dedicada a sus redes sociales, generando contenido constantemente.

Por lo que ahora que tiene más tiempo libre, Adamari continúa publicando videos, y siguiendo las principales tendencias.

Se ha enfocado en las rutinas de ejercicio

Por otro lado, la famosa sorprendió, pues está comenzando a dar clases con rutinas de ejercicio, algo que resulta llamativo para sus fans, ya que de esta forma se pueden sentir más cercanos a ella.

López también ha recibido algunas críticas, por parte de quienes la comparan con el trabajo de su expareja, el bailarín Toni Costa, quien también se dedica a hacer este tipo de dinámicas.

Se tomó unas vacaciones

Ahora que tiene mucho tiempo libre, Adamari aprovechó para tomarse unas merecidas vacaciones, y compartió algunos momentos por medio de Instagram.

¿Cuáles son sus próximos planes?

Hasta el momento, la artista no ha adelantado cuáles son sus futuros planes, aunque sus fans ya esperan verla de vuelta a la televisión.

Incluso, han surgido algunos rumores que señalan que podría llegar a Univisión, otra de las televisoras hispanas más importantes del país.

Así anunció su salida de Telemundo

De acuerdo con información del programa “Chisme No Like”, la artista fue informada que su contrato no se reconovaría.

Aunque, por medio de un video, se aseguró que fue una decisión tomada de común acuerdo.

“Ya no les acompañaré cada mañana, en la que ha sido mi casa, Telemundo, así llega a su fin este hermoso capítulo que viví; sin embargo, no todo termina… agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme”, expresó Adamari.