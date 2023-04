“Tienes que hablar”: Molusco exige que se aclare información que se ha publicado sobre él

En medio de una nueva controversia, el locutor Jorge Pabón “Molusco” arremetió contra el DJ de música urbana, DJ Adoni, tras una entrevista que le realizó para su canal de YouTube.

Según explicó el propio Molusco en su programa, ‘Molusco y los Reyes de la Punta’ en La Mega 106.9 FM, muchas personas en la República Dominicana se molestaron con su pregunta a DJ Adoni sobre si estaba envuelto en un esquema de lavado de dinero. La pregunta provocó controversia y fue tema de conversación en emisoras de radio y podcast en el vecino país.

El locutor señaló que mientras ha recibido ataques por personalidades de la República Dominicana, DJ Adoni, ha permanecido callado y no ha aclarado la controversia por lo que lo exhortó a explicar la razón por la cual se le hizo esa pregunta en la entrevista.

Molusco también aclaró a sus colegas de República Dominicana que no existe una guerra de países entre los boricuas y los dominicanos.

“Es injusto que ataquen a uno con información incompleta. Estas entrevistas son grabadas, yo no me voy en vivo como Alofoke, todas las entrevistas que yo hago, yo consulto preguntas, las mando...esto lo hace casi todo el mundo, mira esta es la entrevista. ¿Aprobada? Hay cosas que ha dicho el artista que su equipo de trabajo y su manejo dicen, eso no va”, explicó Molusco al asegurar que consulta todas las entrevistas con los artistas y su equipo de trabajo antes de publicarlas.

“Esta entrevista la aprobó su equipo de trabajo, todas las entrevistas que yo hago se las envío al manejo para que ellos las aprueben, esta entrevista su equipo de trabajo estaba en el set. Si DJ Adoni se hubiera sentido ofendido de las preguntas que yo le hice él me las hubiese mandado a quitar”, añadió el locutor al asegurar que DJ Adoni aprobó la entrevista.

Además, Molusco solicitó al DJ que antes del lunes aclare toda la información y que el equipo de manejo se salió del chat del grupo de Whats App donde se comunicaron para trabajar la entrevista.

El locutor exhortó a DJ Adoni y su equipo que se expresen y confirmen que no están molestos por las preguntas que se realizaron en la entrevista. Del mismo modo, señaló a DJ Adoni por brindar información incompleta al comunicador dominicano Santiago Matías de Alofoke quien lo atacó en su programa de YouTube.