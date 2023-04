Rodrigo y Gabriela expanden la consciencia en nuevo álbum

ARCHIVO - Gabriela Quintero, izquierda, y Rodrigo Sánchez de Rodrigo y Gabriela en la 64a entrega anual del Grammy el 3 de abril de 2022 en Las Vegas. Rodrigo y Gabriela lanzaron su más reciente álbum "In Between Thoughts... A New World". (Foto Jordan AP (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El dúo de guitarristas mexicanos Rodrigo y Gabriela comenzó a crear las canciones de su más reciente álbum, “In Between Thoughts...A New World”, sin saber que serían para una producción musical.

Muchos años antes, Rodrigo había propuesto que construyeran un estudio en vez de una oficina en Ixtapa, el puerto mexicano del Pacífico en donde viven y cuando llegó la pandemia le dieron buen uso.

“Escribíamos una pieza Gaby y yo que nos tomaba tal vez una semana, el cuerpo de la pieza y la grabábamos”, dijo Rodrigo en una entrevista reciente por videollamada desde Portugal. Tras esa primera grabación avanzaban hacia otra canción y así hasta que sumaron suficiente material como para un álbum, pero sin que necesariamente se supieran de memoria cada una de las canciones.

“Fue como un proceso de aprendizaje, porque teníamos que aprender las rolas que grabamos, nunca nos había sucedido eso”, dijo Rodrigo.

En este álbum, su primero en cuatro años, la guitarra eléctrica que toca Rodrigo cobra un papel más protagónico. Rodrigo comenzó tocando en una banda de rock eléctrica, pero con el tiempo se dio a conocer por sus interpretaciones acústicas con Gabriela. En “Metavoluttion”, su álbum anterior de 2019 galardonado con el Grammy a mejor álbum instrumental contemporáneo, agregaron un poco del instrumento, pero en su nuevo disco es esencial y lo complementaron con sintetizadores.

“Se salió del closet”, dijo Gabriela riendo sobre el lado eléctrico de Rodrigo.

Otra de las grandes diferencias con sus producciones anteriores es la incorporación de una orquesta, lo que le da un aire de grandilocuencia y calidad cinematográfica a sus creaciones. Para lograrlo, colaboraron con el compositor eslovaco Adam Ilyas Kuruc y la Orquesta Sinfónica de Bulgaria, que por la pandemia no se encontraba dando conciertos. Rodrigo y Gabriela dijeron que en algún momento del próximo año les gustaría presentarse con la orquesta que ayudó a realzar sus canciones.

El álbum fue mezclado por James Monti (The Who, The Head and the Heart) y masterizado por Greg Calbi (Tame Impala, Beach House).

“In Between Thoughts...A New World” está impregnado de las enseñanzas que les ha dado la filosofía hindú Advaita Vedanta, la cual busca borrar los límites de la dualidad y ampliar la consciencia universal.

“La ciencia moderna especula que la conciencia nace a partir del cerebro humano y lo que dice la Advaita Vedanta es que no, que esta consciencia fue la que creó el Big Bang”, dijo Gabriela. Para la guitarrista, la filosofía del Advaita Vedanta libera al ser de pensar que existe el otro y en cambio impulsa la empatía.

“Al vivir en una superstición material... donde eres otra persona muy lejos de aquí con otra vida, con otras cosas y que no tenemos una interrelación con nada, nos vuelve una raza muy egoísta y una raza con miedos y con desconfianzas”, dijo. “Pero si hay una premisa de una conciencia que es un solo ser y que se expresa en billones y billones de infinitas formas, pero intrínsecamente todo es uno, podemos ser más empáticos”.

Para materializar estas enseñanzas crearon un personaje no dual llamado Advaita, andrógino, sin rasgos, un “elle” que representa a “les humanes”, como dicen, que sirve como una especie de pantalla en la que se proyectan diferentes vidas y seres. Advaita pasa por nueve etapas, que se relacionan con preceptos de esta filosofía, las cuales están incluidas en una serie de videos publicados en el canal de YouTube de Rodrigo y Gabriela.

“Quisimos hacer una introducción al tema, para que el tema, que de por sí ya es complicado, pues para complicarlo más”, dijo con humor Rodrigo.

“Claro como el lodo”, agregó Gabriela.

El cineasta y locutor mexicano Olallo Rubio, con quien han colaborado anteriormente en videos como “Hanuman”, realizó los nueve videos de introducción a Advaita y también el primer video estrenado del álbum “Descending To Nowhere”, que incluye escenas de animación y reales. Rodrigo y Gabriela planean seguir contando la historia de Advaita en sus próximos videos.

Otra de las piezas destacadas del álbum es “Egoland”, que tiene sonidos que recuerdan a las películas de vaqueros. Para el dúo es una pronunciación contra la falsa idea del éxito por el éxito.

“Es una parte donde él (Advaita) empieza a creerse demasiado su personalidad y todos los logros”, dijo Gabriela. “Al final oyes unos coros, que son de Rod, pero para mí esos coros son como unos espíritus que le están diciendo al personaje... sé real”.

“The Ride Of The Mind” es un viaje psicodélico y psicológico hacia los rincones más caóticos de la mente, con misterio y acción propios de un filme de espías. El dúo la imaginó como una “súper banda sonora” en conjunto con la orquesta.

“La mente se multiplica, se vuelve como Gremlins, se vuelve diferentes personajes”, dijo Gabriela. El personaje busca saber “quién es quién, como James Bond, pero nunca va a saber quién es quién, porque realmente no existe nadie ahí”.

En cambio, “True Nature” es para el dúo “el inicio de otra historia”.

“Está consciente de todo lo que somos, lo que percibimos, y que a veces se nos olvida”, dijo Rodrigo. “Yo no soy mi cuerpo, no soy mis pensamientos, somos la totalidad”.