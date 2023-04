Critican a Carmen Villalobos por “enamorarse muy rápido”

Desde que la actriz anunció su separación con Sebastián Caicedo, no hubo quien no reaccionara sorpresivamente, pues ellos mantuvieron una relación muy sólida durante más de 10 años. Al parecer todo habría cambiado una vez que decidieron casarse, pues después de 3 años decidieron divorciarse por mutuo acuerdo a pesar de que aún existía amor entre ellos, según revelaron algunas fuentes cercanas a esta pareja que muchos esperaban que se reconciliaran.

Carmen Villalobos / Sebastián Caicedo Instagram: @cvillaloboss / @sebastiancaicedo

Pero la realidad es que en menos de lo que se esperaba esta también presentadora reveló que estaba “muy enamorada” de su actual pareja, el periodista deportivo Frederik Oldenburg. Esto aún está siendo procesado por sus seguidores quienes no están muy a gusto con este venezolano, pues consideran que se le nota “fingido su amor”, pero lo peor sucedió cuando ella lo comenzó a mostrar en sus redes hasta en las situaciones más íntimas y románticas.

Critican que Carmen Villalobos se ‘enamoró’ muy rápido

“Semejante matrimonio tan grande q se tiro con Sebastián ase tan poco tiempo y ya está enamorada, pura pantalla las redes sociales”, “Me parece un amor fingido lo siento pero no me convence”, “Esta no le guarda luto a nadie”, “No creo que ella esté enamorada”, “Si no mantuvo ese matrimonio con su ex esposo de tantos años ,que va a quedar para este. En el mundo de la fama nada dura”. Esos fueron los comentarios que se generaron tras las más recientes publicaciones en las que Carmen Villalobos reitera que está muy enamorada de Frederik Oldenburg y por eso la atacan.

Y aunque su ex también encontró el amor en la empresaria Juliana Diez, hay quienes aseguran que éste se nota más serio o enfocado en su relación, más que la presentadora que solo está atenta en registrar cada manifestación de su amado para subirlo a las redes sociales en las que la mayoría ya está aburrido o cansado de eso y por eso las quejas y demás señalamientos sin piedad.

Si están enamorados o no, solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que ambos confesaron que no piensan en el matrimonio y mucho menos en tener hijos, ya que están enfocados en disfrutar de su relación como novios.