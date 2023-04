Adamari López se reinventa y encuentra nueva faceta

Luego de su salida de Telemundo, la actriz y animadora puertorriqueña Adamari López continúa cosechando éxitos y haciendo lo que más le gusta.

En medio de su salida de Telemundo, la ex conductora de ‘Hoy Día’ está lista para compartir con su público su estilo de vida saludable.

Después que decidió perder peso, siempre ha compartido a través de videos en sus redes sociales que su transformación fue para mejor. Adamari López superó las 150 libras y después de mucho esfuerzo, logró tener una figura ideal.

Ahora después de salir de la televisión, usa su Instagram para invitar a sus seguidores a que compartan juntos un día de ejercicios y entrenamiento físico para estar en forma, además de compartir un rato agradable con ella.

Los usuarios de Internet que están al pendiente de ella, dejaron sus comentarios al ver la invitación.

“Te seguimos donde sea. Vamos tú puedes”, “Que genial como te re inventas!!, nada ni nadie te puede parar!!!, bendiciones y a seguir adelante como siempre!!”.

“Hermosa, triunfadora, pero sobre todo un ser q se preocupa y ocupa de ella, has tenido muchos procesos en tu caminar, has aprendido lecciones, y has resurgido cómo ave fénix, te han roto, pero el amor q tienes por ti, pero sobre todo por ese ser tan especial, tu pequeñita, esa eres tú mi querida @adamarilopez”.

“Luego haz algo online please, para los que estamos lejos”, son algunos de los mensajes de los internautas.

Así es el estilo a la moda de Adamari López haciendo ejerciciohttps://t.co/EgLUxOeeuu pic.twitter.com/SaJAWSXwFH — hoy Día (@hoydia) September 12, 2021

Por ahora la presentadora sigue trabajando en su vida y en la de su hija. Ambas comparten diferentes momentos del día y la misma puertorriqueña se lo muestra a todos.

Todavía no se ha hecho pública ninguna propuesta de otra planta televisiva, pero sí persiste el rumor de que pronto López estará dentro del Staff de panelistas de ‘Despierta América’