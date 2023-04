A la sombra de Zendaya: Así ha sido la carrera de Bella Thorne

Las actrices Zendaya y Bella Thorne se dieron a conocer gracias a su participación en la serie “Shake It Up”, de Disney Channel, y por un tiempo fueron las grandes estrellas del canal.

Luego de que terminó la producción cada una hizo su propio camino, destacando que comenzaron rumores de que tenían una posible rivalidad.

Zendaya logró tener más éxito

A pesar de que durante la serie, Bella era la más popular y tenía más admiradores, luego de que terminó, Zendaya logró posicionarse como una de las actrices más conocidas.

En parte, fue gracias a que la protagonista de “Euphoria” comenzó a aceptar varios proyectos que hicieron que cada vez más personas la conocieran.

Incluso, la actriz ganó un “Premio Emmy”, por su protagónico en la serie de HBO Max.

¿Qué fue de Bella Thorne?

La artista siguió su carrera, aunque no logró despegar de la misma forma en que lo hizo su colega.

Fue parte de algunos proyectos como “Famous in Love”, “Blended”, “Alexander and the Terrible”, “Horrible”, “No Good”, “Very Bad Day”, “Alvin and the Chipmunks: The Road Chip” y “The Babysitter”.

También decidió incursionar en la música y lanzó su sencillo debut “Watch Me”, en 2011. Luego sacó algunas canciones, pero ningún material en concreto.

Actualmente, sigue con su carrera como actriz, con pequeños papeles, y comparte algunos momentos por medio de redes sociales.

La polémica de OnlyFans

En 2021, la famosa causó polémica al ofertar una membresía de 200 dólares al mes, y no cumplir con el tipo de contenido que prometía.

De inmediato, los usuarios que adquirieron la suscripción pidieron su reembolso, motivo por el que la plataforma tuvo que establecer un límite de 100 dólares por cada pago.

Además, Bella pidió disculpas por las molestias provocadas. Aunque sigue en la plataforma, su contenido no es sexual.