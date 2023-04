Encuentran fotos nunca antes vistas de Karol G que estaban en su Facebook personal

La cantante colombiana Karol G publicó unas fotografías nunca antes vistas que fueron encontradas en la red social Facebook cuando aún no imaginaba llegar al nivel de fama que tiene hoy en día.

“Alguien encontró mi Facebook de cuando estaba en el colegio que no yo me acordaba que existía y empezó a compartir las fotos jaja QuE ChImBaAAa (Así escribía en el Facebook 😂) El verdadero TBT”, escribió Karol G.

Rápidamente personalidades del mundo del entretenimiento como su colega Becky G reaccionaron a las fotografías publicadas en la red social.

A pocos minutos de que se publicaran las fotografías ya contaba con miles de comentarios y ‘likes’ en la red social.

Karol G canta en Saturday Night Live

La cantante Karol G cantó ayer, sábado, en el programa Saturday Night Live, siendo la invitada musical de la noche.

La colombiana interpretó “Mientras Me Curo del Corazón” y “Tus gafitas”, canciones que forman parte de su más reciente álbum “Mañana será bonito”, que se lanzó el pasado 24 de febrero.

Asimismo, la cantante actuó en un sketch del programa, en donde dio clases de español.

Durante el sketch, la vestimenta de Karol G fue una camisa que tenía el mensaje de que el Photoshop está prohibido.

Esto luego que la cantante saliera en la revista GQ, con un Photoshop notable y que Karol G expresó estar en desacuerdo.

Por otro lado, según se observa en las imágenes y videos de su participación en el programa, la cantante se aclaró el color de pelo que lleva.

Ya no lleva el color rojo en el cabello, sino un rosa pálido.

Así lucía Karol G al natural para sus fotos con GQ

Luego de las expresiones que hizo la cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, sobre las ediciones que hizo la revista GQ en sus fotos, este viernes salieron a relucir las imágenes originales.

Una cuenta de fanáticos llamada “Karol G Site” reveló cuatro fotografías inéditas y sin “photoshop”. En ellas, se puede ver a la artista vestida con un traje verde, gafas oscuras y tacones.

Además, el cuerpo de la compositora luce al natural y sin ningún retoque, a diferencia de las publicadas por el medio, donde apenas se reconoce.

Karol G arremete contra revista por ponerle demasiado “photoshop” a su cuerpo

Ayer, jueves, Karol G arremetió contra GQ por ponerle demasiado “photoshop” a su cuerpo. A través de sus redes sociales, la artista reveló que la imagen, que forma parte de la portada del medio estadounidense, “no la representa”.

“No sé ni por donde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, dijo.

Además, la colombiana expresó su inconformidad con los estereotipos que impone la sociedad sobre como una mujer debe lucir para verse bien.

“Agradezco (a) la revista (la) oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, añadió la intérprete de “Mañana será bonito”.

Al mismo tiempo, Karol G sostuvo que la acción cometida por la revista es “una falta de respeto” para todas las féminas que luchan día tras día para sentirse seguras.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, finalizó.

Al momento, la revista no se ha expresado sobre lo sucedido, pero eliminó de sus redes sociales la publicación.