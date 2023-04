Un grupo inglés creo un disco de Oasis en inteligencia artificial

En este 2023 se ha acrecentado la ilusión de millones de fanáticos de la banda Oasis, para que se pueda dar de una vez por todas su tan anhelado regreso y sobre todo, la reconciliación de sus líderes Liam y Noel Gallagher, luego de 15 largos años de diferencias personales que originaron la separación de la banda en el 2008.

No obstante, una agrupación inglesa se cansó de esperar que los controvertidos hermanos tomen la decisión de regresar a los escenarios musicales juntos, por ello, mediante inteligencia artificial lanzó un disco basado y dedicado a la afamada agrupación de rock alternativo, formada en la ciudad de Mánchester en 1990

Oasis en I.A

AISIS, fue el nombre elegido por el grupo independiente Breezer, para bautizar el reciente disco desarrollado en inteligencia artificial creando sus propias pistas para luego agregar una versión de la voz de Liam Gallagher, así lo indicó el medio NME.

Bobby Geraghty, cantante y productor de Breezer, resaltó que la base de la producción musical está basada en los discos de Oasis, Be Here Now (1997) y Standing on the Shoulder of Giants (2000).

“Simplemente nos aburrimos de esperar a que Oasis volviera a formarse. Todo lo que tenemos ahora es a Liam y a su hermano intentando superarse el uno al otro. Pero eso no es Oasis. Así que conseguimos que un Liam modelado por IA interviniera en algunas melodías que fueron compuestas originalmente por la banda”, indicó Geraghty a la fuente informativa citada.

Por su parte, el guitarrista de Breezer, Chris Woodgates, comentó cómo se originó la idea: “Llevamos juntos más de una década, escribimos unas cuantas melodías, pero las dejamos de lado y seguimos adelante. Durante la pandemia pensamos que debíamos intentar hacer algo con ellas, así que publicamos un parque consiguieron un poco de tracción, pero pronto se apagaron. Entonces Bobby tuvo la loca idea de poner a Liam de cantante”.