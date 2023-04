El Choli se transforma con experiencias sensoriales

La Autoridad el Distrito de Convenciones de Puerto Rico y ASM Global, empresa que administra el Coliseo de Puerto Rico, anunciaron un conjunto de iniciativas para transformar la experiencia de los asistentes a los eventos celebrados en dicha instalación, que incluyen el rediseño de los espacios interiores con nuevos murales y rotulación, la inversión en nueva tecnología y el inicio de una nueva campaña publicitaria. Todo esto, en anticipo al 20mo aniversario del Choli en el 2024.

“El Coliseo de Puerto Rico es nuestro principal centro de entretenimiento. Es un lugar que provoca emociones, alegrías y buenas experiencias. Este proyecto busca dar vida a las paredes del Coliseo y elevar la experiencia de nuestro público e invitados, más allá de las presentaciones artísticas”, dijo Jorge L. Pérez, CVE, gerente regional de ASM Global, empresa que administra el Coliseo de Puerto Rico.

El Coliseo de Puerto Rico es una de las arenas más exitosas de Estados Unidos en términos de su rentabilidad, y ha recibido reconocimientos de la industria a nivel global, incluyendo las prestigiosas revistas Pollstar y Billboard Magazine. El ejecutivo resaltó que la revista Pollstar publicó en su informe “Worldwide Top 100 Arenas” que el Coliseo de Puerto Rico logró la clasificación #11 en ventas durante el primer trimestre de 2023, con un total de $12,260,838 y ocupa la posición #8 en ventas de boletos a nivel mundial para un total de 183,685 entradas para el mismo período. El recinto y su nutrida cartelera de eventos de alto perfil, forman parte de la estrategia de posicionamiento y promoción turística de Puerto Rico para apoyar el desarrollo económico del país. Con una inversión estimada en 450,000, el nuevo proyecto de transformación del Choliseo es uno muy abarcador, que traerá nuevas concesiones para ofrecer opciones más variadas de gastronomía, mayor énfasis en la coctelería creativa, un innovador diseño y desarrollo de espacios para eventos corporativos, entre otros atractivos del recinto. El proyecto se está realizando por fases y la gerencia de la ADC y ASM Global esperan concluir este proyecto para 2024.

La transformación visual del Coliseo conlleva el remozamiento las paredes de la instalación con nuevos murales creados por reconocidos artistas locales. La gerencia está trabajando en este renglón con el respetado curador Alexis Busquets, quien lidera el proyecto Santurce es Ley, entre las obras a su haber. El primer mural, será un homenaje a la figura de Don Cholito, y está a cargo del muralista puertorriqueño Luis Alejandro Rodríguez, quien se ha destacado por sus pinturas de perfiles local e internacionalmente. La pieza de arte estará ubicada en la entrada Este del Coliseo. Según explicó el artista, en la obra utilizó algunos elementos gráficos para enfatizar una de las frases más icónicas del personaje Don Cholito, “Encabulla y vuelve y tira”, fusionando las letras y un juego de colores de una manera visual y orgánica para representar la versatilidad de José Miguel Agrelot y la fluidez con que se adaptaba a cada uno de sus personajes. La muralista Ana María Ortíz también forma parte de los artistas emergentes que están plasmando su talento en las áreas públicas del Coliseo y su obra “Artista Pájaro” se inspire en la fauna puertorriqueña. Otro talento joven destacado en el lanzamiento fue la saxofonista Paola Rivera, de 22 años, quien participó previamente en programas de la Fundación Banco Popular y el Berklee School of Music.

“La nueva imagen con diseños y colores innovadores fortalece el liderato del Coliseo de Puerto Rico como un centro de entretenimiento de clase mundial, y eleva la experiencia sensorial de nuestros visitantes para que la misma sea memorable y única. Hemos integrado al talento local en diversas iniciativas y estamos muy satisfechos con este proyecto, el cual sabemos aportará a promover a Puerto Rico como destino de entretenimiento de excelencia”, destacó la licenciada Mariela Vallines, directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico (ADC).

Bajo el concepto de Choli Senses, cada evento a realizarse en el Coliseo se identificará con un color para enfatizar y destacar los diferentes servicios, eventos y experiencias: verde para eventos corporativos; violeta para eventos pre-concierto; rojo: Smart Space Use and Alliance; dorado para VIP Premium Experiences; anaranjado: SunBar at El Choli; multicolor: Choli Walls. Se renovará además la oferta culinaria del Choliseo para eventos corporativos y se anunció el regreso de la celebración de Happy Hours al atardecer en la plazoleta del Coliseo, bajo el concepto de “Choli SunBar”. De igual manera, la oferta de mixología se enriquece con innovadores cocteles especiales confeccionados por evento, inspirados en el artista y en el concepto a presentarse.

“Con el proyecto de Choli Transformation damos comienzo a una nueva era. Nuestro fin es activar el potencial de cada una de las partes que conforman la esencia del Coliseo, con iniciativas para transformar las experiencias del público en momentos memorables, aumentando el tráfico de los eventos y ofreciendo mayor valor a los visitantes y auspiciadores” dijo Pérez.

Sobre ASM Global:

