“The Super Mario Bros. Movie”: esta es la impresionante recaudación que ha tenido la cinta animada

‘The Super Mario Bros. Movie’ ha sido una adaptación de videojuegos que no ha pasado desapercibido dentro de las salas de cine.

La película animada dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic ha cruzado los 500 millones de dólares y ya se convierte en todo un éxito en taquilla mundial.

De acuerdo a un reporte de Variety, la cinta estrenada el 5 de abril, ha logrado la cifra de $ 260.3 millones a nivel nacional y $ 248.4 millones a nivel internacional. Eso eleva su recaudación mundial a $ 508.7 millones.

Perspectiva de recaudación de la cinta animada

Estas cifras alcanzadas en menos de 10 días supera lo logrado por la esperada cinta de Marvel “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” que no llega ni a 480 millones de dólares en casi dos meses de haberse estrenado, convirtiéndose en un fracaso taquillero para la casa de superhéroes.

La película es ahora la segunda película animada más grande desde 2019 en términos de taquilla mundial, superando a “Demon Slayer: Mugen Train” ($ 494 millones) y detrás de “Minions: The Rise of Gru” ($ 942.5 millones), de acuerdo al reporte del medio estadounidense.

‘The Super Mario Bros. Movie’ tuvo un presupuesto de producción de $ 100 millones, que es económico para una película animada, y contó con la participación de actores de la talla de Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy y Jack Black, bajo la dirección de Aaron Horvath y Michael Jelenic.

Dado a este éxito taquillero de la cinta, producida por Universal, es muy probable que los ejecutivos estén pensando en un posible Spin-Off con cualquier de los personajes del popular videojuego.