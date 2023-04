Netflix eliminará estas películas en mayo

Como parte de la reprogramación que acostumbra hacer cada cierto tiempo, el próximo mes de mayo, Netflix eliminará varias de sus películas y programas de su plataforma.

Si tu espacio favorito está en las siguientes líneas, entonces solo tienes la segunda quincena de este mes de abril para disfrutarlos.

Según The Mirror, las películas y series que eliminará Netflix son:

iZombie

Muestra las aventuras de la doctora Olivia Moore, quien se convirtió en zombie en un crucero, pero en vez de alimentarse de personas vivas, ella decide trabajar en una morgue para comerse los cerebros de los muertos.

Al comerse los cerebros de los cadáveres, adquiere parte de la personalidad de la vida del occiso, y también puede ver experiencias de sus vidas. Al notar esta habilidad, ella prefiere a comer los cerebros de las víctimas de asesinato con el fin de ayudar a resolver sus casos de homicidio.

La red social

Mark Zuckerberg – Jesse Eisenberg (The Social Network) Foto: imgur.com

Jesse Eisenberg interpreta a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook.

Es una película del género drama, estrenada en el 2010, que relata la historia de cómo comenzó esta red social. Es ganadora de múltiples premios y reconocimientos, entre ellos tres Oscar en el 2011 a mejor guión adaptado, mejor banda sonora y mejor montaje. También ganó cuatro Globos de Oro.

Jesse Eisenberg fue nominado al Oscar por su papel como Zuckerberg.

Blade Runner 2049

Ryan Gosling e Harrison Ford em cena de Blade Runner 2049 Divulgação

Esta película de ciencia ficción del 2017 es una secuela de Blade Runner de 1982.

Los protagonistas son Ryan Gosling y Harrison Ford. Fue todo un éxito en taquilla y ganó varios premios.

Papá Grande

Sonny Coufax en Big Daddy (Adam Sandler)

Adam Sandler protagoniza a Sonny Koufax. Es un filme de 1999 de comedia dramática que cuenta cómo el protagonista es abandonado por su novia. Ella lo deja por considerarlo irresponsable.

Luego de que su novia lo dejara, él adopta a un niño de cinco años que tocó la puerta de su casa.

El director es Dennis Dugan, quien trabajó con Adam Sandler en otras peliculas como Happy Gilmore, Grown Ups , I Now Pronounce You Chuck & Larry y Jack and Jill.

Otras

Otras películas que, según The Mirror, eliminarán son:

-3 del infierno (2019)

-Contra el sol (2014)

-¿Eres el elegido? (2017)

-Raya azul (1999)

-Trueno azul (1983)

-CIA: Camarada en América (2017)

-El badajo (2017)

-Café para todos (2017)

-Comida para llevar (2017)

-Fuga de la cárcel (2017)

-Señor de la guerra (2017)

-Piraña (2010)

-Salvajes (2012)

-La casa extraña (2020)