Jamie Foxx sufre “complicación médica” y es hospitalizado

Los fanáticos de Jamie Foxx están muy preocupados por la salud del actor ganador del Oscar, ya que su hija, Corinne Foxx, comunicó en redes sociales que su padre está hospitalizado en Georgia y bajo observación.

Complicación médica de Foxx

Su hija, Corinne Foxx, compartió en Instagram que el actor “experimentó una complicación médica” y agregó que está “en camino a la recuperación”.

El comunicado informa lo siguiente: “Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica. Afortunadamente, debido a una acción rápida y un gran cuidado, ya está en camino a la recuperación. Sabemos lo amado que es y apreciamos sus oraciones. La familia pide privacidad durante este tiempo. Mucho amor, La familia Foxx”, aunque Corinne cerró la caja de comentarios, la publicación ya cuenta con casi 35 mil likes.

Portavoz de Jamie Foxx se limitó

Aunque no especificó exactamente qué tiene el actor, una fuente le dijo a CNN que “Foxx no fue transportado por un vehículo de emergencia y no ocurrió mientras estaba en el set de la película de Netflix, Back in Action”, reseña edition.cnn.com.

Back in Action de Netflix

CNN se comunicó con los representantes del actor, pero no recibió respuesta. Alan Nierob, portavoz de Jamie Foxx, se negó a hablar de la situación y limitarse a lo que dijo su hija en Instagram: “Nada más, en este momento, de lo que se publicó”, le dijo a CNN.

La película Back in Action tiene como protagonistas a Cameron Díaz y a Jamie Foxx y se ha grabado en Georgia durante las últimas semanas. Sin embargo, se ha filtrado que Jamie Foxx ha tenido complicaciones en el set y ha despedido a personas durante las grabaciones.