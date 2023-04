Bad Bunny dice que no crean todo lo que dicen de él

El cantante puertorriqueño expresó durante su participación en el festival Coachella que no crean todo lo que dicen de él en las redes sociales y en la prensa.

“Yo quisiera darle un mensaje a todos los que están aquí presente y a las personas que están en sus casas. Yo quiero decirles humildemente que la gente a veces piensa que conocen la vida de los famosos y no es así. No la conocen. No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben lo que en realidad vivimos”, comentó el artista.

“En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salga de mi boca no lo crean. El que quiera conocerme de verdad yo lo invito a mi casa. ¿Quién quiere conocerme? Usted nunca va a conocerme por Instagram, no me va a conocer por un video que se va viral en TikTok, usted nunca me va a conocer por una entrevista o algo que salió o dijeron”, añadió el boricua.

Asimismo, Bad Bunny aseguró que presentarse en Coachella siempre fue un sueño para él. Ayer, viernes, el exponente urbano puertorriqueño hizo historia al convertirse en el primer latino en realizar la presentación estelar de la tarima principal en el famoso festival que se lleva a cabo en California, Estados Unidos.

“Significa mucho. Se los juro. Yo acabo de hacer una gira el año pasado, que jamás imaginé hacer. Muchos lugares llenos, estadios llenos... Estar un tiempo fuera y volver aquí y ver a tanta gente linda conmigo, se siente cabr%$. Gracias”, expresó Bad Bunny.

El artista también destacó en su presentación que es de la Isla del Encanto.

“Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Soy de Vega Baja, Puerto Rico. Yo sé quién soy y sé para dónde voy. Sé cuál es mi propósito aquí en la Tierra y se los juro que lo voy a cumplir”, puntualizó.