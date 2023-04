VIDEO: Jay Fonseca sufre percance y sale al aire con la camisa al revés

Un momento jocoso ocurrió al aire durante la tarde de hoy en el programa de Jay Fonseca en Wapa TV cuando este le tuvo que aclarar a su audiencia que vestía su camisa al revés debido a que sufrió un percance antes de ir al aire.

Durante la transmisión de “Los datos son los datos”, Jay Fonseca, explicó que antes del programa se manchó su camisa con café por lo que tuvo que acudir a ponerse la misma al revés y salir así al aire.

“Para toda la gente que le importa mi ropa, sí la camisa está al revés porque me la manché por el otro lado, así que ya quedó ahí, se entendió, se dijo y si está pendiente a mi ropa, la camisa está al revés porque me cayó el café por aquí en la parte de atrás. ¿La quieren ver?”, expresó el analista en forma de broma.

Además, indicó que “antes mi ropa no importaba a nadie y ahora todo el mundo está pendiente, maldita sea”.

Jay Fonseca destruye a seguidor que le pidió “salir del closet”

El analista político Jay Fonseca es una de las pocas personalidades que contesta los comentarios que le envían sus seguidores a través de las redes sociales, incluso entra en debates con quienes le envían argumentos sobre la opinión que emite en sus plataformas de radio y televisión.

Sin embargo, esta vez el abogado no pasó la oportunidad de responder de la mejor manera a un comentario de un usuario de la red social Twitter que intentó ofenderlo.

“Cuándo tú vas a salir del clóset dude”, fue el tuit que le envió un usuario. A lo que el analista político respondió: “¿Cuál clóset? Del de tu hermana no puedo seguir saliendo ya porque me he retirado a mejor vivir”.

El tuit tiene múltiples respuestas en la red social Twitter, entre estos, el locutor Jorge Pabón “El Molusco” quien dejó varios ‘emojis’ con caras de risa.

“Es una lucha todos los días”: Jay Fonseca muestra su impresionante cambio físico

A más de un año de que iniciara su proceso para bajar de peso, el analista político y presentador del programa Cuatro Poder (Wapa TV), Jay Fonseca, compartió con sus seguidores este domingo su impresionante cambio físico.

“Para que no se me olvide a mí mismo. Gracias por sus oraciones. Y ahora, a ser consistente. Oren para que el Padre me otorgue el don de la disciplina. Amén!”, escribió Fonseca en su cuenta de Facebook.

A preguntas de varios cibernautas, el abogado confesó que continúa sintiendo inseguridades, y que lucha constantemente contra un “monstruo”.

“En realidad, me siento igual de inseguro e igual de retado porque sé que puedo volver a subir mañana. Es una pelea contra un vicio, un monstruo diario. Es una lucha todos los días. Espero poder tener las herramientas para poder seguir adelante con la ayuda de Dios”, añadió.

El comunicador, quien ha hablado en varias ocasiones sobre su batalla contra el sobrepeso, confirmó hace algún tiempo que llegó a pesar cerca de 400 libras.

A pocos minutos de haber realizado la publicación, la misma ya cuenta con más de 13 mil “likes” y 1,800 comentarios.